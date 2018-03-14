Angela Merkel, yeniden Başbakan

Alman parlamentosu bugün yeni başbakanını seçmek üzere toplandı. Angela Merkel, 364 milletvekilinin oyunu alarak yeniden başbakan seçildi. Oylamada 692 vekil oy kullanırken, 4 geçersiz, 688 oy geçerli sayıldı. Merkel'in Başbakanlığındaki büyük koalisyon hükümetine onay veren vekil sayısı 364 olurken, büyük koalisyon hükümetine ‘hayır’ diyen vekil sayısı ise 315 oldu. Dördüncü kez seçilen Merkel'i partilileri ve koalisyon ortağı Sosyal Demokratlar çiçekler vererek tebrik ettiler. Federal meclis'teki oylamada yeterli oy çoğunluğunu alan Angela Merkel, oylamanın ardından Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'e kabinesini sunacak. Cumhurbaşkanının onayının ardından yeniden federal meclise gelerek kabinesiyle birlikte yemin ederek görevine başlayacak. Yeni hükümet ilk toplantısını bugün yapacak.

Merkel'in yeni kabinesi

Hıristiyan Birlik CDU/CSU ve Sosyal Demokrat Parti (SPD)'nin oluşturduğu büyük koalisyon hükümetinde görev alacak bakanlar şu isimlerden oluşuyor.

Yeni kabinede Ursula von der Leyen (CDU) Savunma Bakanı, Jens Spahn (CDU) Sağlık Bakanı, Peter Altmeier (CDU) Ekonomi Bakanı, Julia Klöckner (CDU) Tarım Bakanı, Anja Karliczek (CDU) Eğitim Bakanı, CSU lideri Horst Seehofer İçişleri Bakanı, Andreas Scheuer (CSU) ise Ulaştırma Bakanı olacak. CSU'lu Gerd Müller Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı olarak görevine devam edecek. Dorothee Br (CSU) Başbakanlığa bağlı Dijitalden Sorumlu Devlet Bakanı olacak. Monika Grütters (CDU) Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapmaya devam ederken Göç, Mülteciler ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanlığı'na Annette Widmann-Mauz (CDU) getirilecek. Helge Braun ise Başbakanlık Dairesi Başkanlığı'nı yürütecek.

Sosyal Demokrat Parti (SPD)'li Hubertus Heil'ın Çalışma Bakanı, mevcut kabinede Aile Bakanı olan Katarina Barley'in de Adalet Bakanı olarak görev yapacağı açıklandı. Aile Bakanlığı koltuğuna Berlin Neukölnn ilçesi Belediye Başkanı Franziska Giffey getirilirken, Maliye Bakanlığını şu an geçici genel başkan olarak görev yapan Hamburg Belediye Başkanı Olaf Scholz üstlenecek. Çevre Bakanlığı görevine ise partinin Kuzey Ren-Vestfalya eyalet teşkilatı Genel Sekreteri Svenja Schulze getirildi.

Koalisyon protokolünde Türkiye başlığı

177 sayfalık koalisyon sözleşmesinde Türkiye başlığı altında "AB'nin genişlemesinde süratten önce titizliğe önem verileceğine, Türkiye'nin Almanya'nın önemli bir ortağı, AB'nin komşusu olarak nitelendirildiği metinde, Türkiye'yle iyi ilişkilerin Almanya'nın çıkarına olduğu" Türkiye'de demokrasi, hukuk devleti ve insan haklarının uzun süredir kötüleştiği, Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinde hiçbir faslın kapatılmayacağı ve yeni bir faslın açılmayacağı öngörülüyor. Öte yandan, Türkiye önkoşulları yerine getirmediği sürece vize serbestisinin sağlanmayacağı ve Gümrük Birliği'nin genişletilmeyeceği belirtiyor.

Dördüncü kez Başbakan olan Angela Merkel, ilk Başbakanlık görevini 2005-2009 yılları arasında yaptı. İkinci Başbakanlık dönemini 2009 -2013 arasında ve üçüncü dönemini ise 2013-2017 yılları arasında gerçekleştirdi. Merkel dördüncü Başbakanlık görevini ise 2018-2021 yılları arasında yapmış olacak.

Mehmet Koca