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Anguslar firar etti

Van'ın Çatak ilçesinde Genç Çiftçi Projesi kapsamında 4 çiftçiye verilen 24 Angus cinsi inek dağlık alana kaçarak kayboldu.

Anguslar firar etti

04 Aralık 2016 13:56

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından bu yıl içerisinde başlatılan ve 3 yıl sürecek Genç Çiftçi Projesi kapsamında, Çatak'ta 4 çiftçinin başvurusu kabul edildi. Proje kapsamında Uruguay'dan getirtilen besi hayvanı 24 Angus, Çılga Mahallesi Karadana mezrasında 2 gün önce çiftçilere teslim edildi. Kamyondan güçlükle indirilen ve bir arada tutulan 24 hayvana yem ve su verildi. Bir süre burada bekleyen 24 Angus, bir anda Karadana bölgesindeki dağlık alana doğru kaçmaya başladı. Çiftçilerin şaşkın bakışları arasında hızla uzaklaşan hayvanlar, karla kaplı dağlık alanda gözden kayboldu.

Ne yapacaklarını şaşıran çiftçiler ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri, izleri takip ederek 6 hayvanı yakalamayı başardı. Kaybolan 18 Angus ise mahalleli ve müdürlük ekipleri tarafından aranıyor. 

Gökhan Murat Göktürk
 

Etiketler: angus


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