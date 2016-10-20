Ankara Barosu'nun 64. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa ikinci kez seçilen Hakan Canduran ile Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilen Hamit Baykara, Ayşe Köseyener, Aşkın Demir, Erinç Sağkan, Evrim Dost, Kemal Koranel, Şırahbil Emre Acer, Özgür Ökmen, Birgül Tavşan Kayıran ve Çağrı Ayhan Şenel; Disiplin Kurulu Üyeliği'ne seçilen Ömer Çiftçi, Mehmet Kaya Batı, Güngör Tanrıverdi, Mehmet Kaya ve Selçuk Çağrı Göksu; Denetleme Kurulu Üyeliği'ne seçilen Murat Ataşsalar, Burcu Mine Gargın ve Hasan Fırat Kayaönü mazbatasını aldı. Ankara Barosu Eğitim Merkezi'nde (ABEM) gerçekleştirilen törenle cübbe giyip görevi devralan Hakan Canduran'a cübbesini 64. Olağan Genel Kurul'da divan başkanlığı görevini üstelenen Semih Güner giydirdi. Semih Güner'e Genel Kurul'a katkılarından dolayı şükranlarını sunan Canduran, iki yıl boyunca Ankara Barosu'nu tek yürek olarak birlikte yönettiklerini söylediği eski Yönetim Kurulu üyelerine de teşekkür etti. Canduran, "Bizler, verdiğimiz sözün arkasında olmak için sonuna kadar çabalayacağız. Sizlerin desteğiyle Ankara Barosu'na bir taş daha koyacağız. Ankara Barosu'nu biraz daha yükseltmek için çabalayacağız" diye konuştu.

Törende, Ankara Barosu'nun eski Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulu üyeleri de cübbelerini ve görevlerini Genel Kurul'da bu kurullara seçilen meslektaşlarına teslim ettiler.