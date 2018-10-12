Ankara-İzmir-Bandırma üçgeninde hayat koşuşturması

30 Eylül tarihinde Manyas ilçesinde geçirdiği trafik kazasında aracın içerisinden yaralı halde çıkarılarak beyin kanaması teşhisi ile Bandırma Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan Ş.K. (23) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunmayı başaramayarak vefat etti. Beyin ölümü gerçekleşen talihsiz gencin organlarını ailesi nakletme kararı aldı.

Ankara'dan İzmir'e oradan Bandırma'ya uzanan hayat koşuşturması

Ailenin bu kararı üzerine dakikalarla yarış başladı. Bandırma Devlet Hastanesi yetkilileri Organ Nakil Koordinatörlüğü ile irtibata geçerek durumu bildirdi. Ankara'dan gece saatlerinde Sağlık Bakanlığı'na ait bir uçak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi doktorlarından oluşan bir heyeti alarak önce İzmir'e iniş yaptı. İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi doktorlarından oluşan ikinci bir heyeti buradan alan uçak gece 23:45 sularında Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığı'na iniş yaptı. Öte yandan Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'nden hareket eden üçüncü bir ekip de Bandırma Devlet Hastanesi'ne intikal etti. Ekipler hayatının en güzel yıllarında yaşama veda eden genç Ş.K.'nın kalbini İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, karaciğerini Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, böbreklerini ise Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'nde organ bekleyen ve yaşama yeniden tutunmak için dakikaları sayan 4 ayrı hastaya nakletmek üzere teslim aldı.



Bandırma Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Burhan Akman yaptığı açıklamada, "10 Ekim 2018 tarihinde hastanemiz yoğun bakım ünitesinde vefat eden hastamızın organ nakillerinin yapılması amacıyla buradayız. 30 Eylül 2018 tarihinde trafik kazası sonucu yoğun bakım ünitesine yatırılan, multitravma ve beyin kanaması teşhisi ile takip edilen hastamız maalesef 10 Ekim 2018 tarihinde beyin ölümü teşhisi konularak ailesinden organ donörü olması konusunda izin alındı. Organ nakli yapıldı. Merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yakınlarına ayrıca böyle bir organ nakline vesile oldukları için minnet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hastamızın böbrekleri Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'ne, kalbi Ege Üniversitesi'ne, karaciğeri de Ankara Gazi Üniversitesi'ne bağlı ekipler tarafından alınacak. Organ nakli önemli bir husus. Görüyorsunuz ki bir kişinin vefatı aynı zamanda dört kişinin canına can katabiliyor. Organ organ nakli konusunda tüm halkımızı bilinçlendirmek konusunda gerekli çalışmaları yapıyoruz" dedi.

İbrahim Aldemir

