Ankara Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13-20 Şubat 2017 tarihleri arasında “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak” suçları kapsamında 52 olayla ilgili olarak uyuşturucu satıcısı konumunda 44, uyuşturucu kullanıcısı konumunda 39, diğer suçlardan 8 şahsa işlem yapıldığını bildirdi. Olaylarla ilgili yakalanan şüphelilerden 46 şahsın Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğünden salıverildiği, 2 şahsın Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildiği, 22 şahsın tutuklanarak cezaevine teslim edildiği, 9 şahsın adli kontrol şartıyla serbest kaldığı, 11 şahsın savcılıktan serbest kaldığı, 1 şahsın ise işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Ayrıca bu yakalamalarda ele geçirilen malzemeler şunlar:

“4 bin 19 gram esrar maddesi, bin 126 gram Skunk maddesi, 235 gram eroin maddesi, 149 gram kokain maddesi, 972 adet Sentetik Ecstasy hap maddesi, 18 adet Sentetik Ecza hap, 51 gram Metamfetamin maddesi, 43 gram Sentetik Kannabinoid maddesi, 9 gram Afyon Sakızı ile 6 adet tabanca, 7 adet Şarjör, 43 adet tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet av tüfeği ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 18 bin 925 TL, 200 Dolar, 50 Euro.”

Polis aracına çarptıktan sonra yakalanan şahsın montundan uyuşturucu çıktı

Öte yandan Ankara Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekiplerince Ankara’ya il dışından uyuşturucu madde getirebilecek şahıslar ve araçlar üzerinde 18 Şubat 2017 günü saat 01.00’dan sonra Etimesgut ilçesi Eryaman semti İstanbul yolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında yapılan çalışmalarda; 18 Şubat’ta saat 08.00 sıralarında uygulama noktasına gelen 34 RK 2689 plakalı aracın uygulama noktasında durdurulmak istendiği, ancak aracın durmayarak görevli ekip araçlarına çarparak İstanbul yolu üzerinden Eryaman semtine doğru kaçmaya başladığı ifade edildi. Yapılan takip sonucunda aracın Eryaman semtinde tekrar durdurulmak istendiği sırada 34 RK 2689 plakalı aracın ekip aracına çarparak hareketsiz hale geldiği belirtildi. Araç sürücüsü V.T’nin araçtan inerek kaçmaya başladığı, şahsın ekipler tarafından zor kullanılarak yakalandığı öğrenildi. V.T. isimli şahsın yakalandıktan sonra yapılan üst aramasında montunun içerisinden; 519 gram esrar, 37 gram toz kokain, 250 adet uyuşturucu ectacys hapının yakalandığı kaydedildi.

Şüpheli V.T. isimli şahıs hakkında “TCK 188 maddesi gereğince uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlama” sucundan işlem yapılarak 18 Şubat’ta Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

