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Ankara toz bulutuyla kaplandı

Ankara toz bulutuyla kaplandı
Ankara toz bulutuyla kaplandı

Suriye üzerinden Türkiye'ye gelen toz bulutu, Ankara'ya kadar ulaştı. Toz bulutu nedeniyle Ankara'da yüksek kesimlerde görüş mesafesi düştü.

Ankara toz bulutuyla kaplandı - Tıkla İzle

Suriye'den Türkiye'ye gelen ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan toz bulutu, Ankara'da da etkisini gösterdi. Toz taşınımıyla Ankara'ya gelen toprak ve kumlar, özellikle yüksek kesimlerde görüş mesafesini düşürdü. Ankara semalarını kaplayan toz bulutu, kentin bir çok yerinden net olarak görüntülendi.

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde Ankara'daki toz bulutuna ilişkin uyarıya yer verildi. Sitede, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımına dikkat" denildi.  

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