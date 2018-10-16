Ankara toz bulutuyla kaplandı

Suriye'den Türkiye'ye gelen ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan toz bulutu, Ankara'da da etkisini gösterdi. Toz taşınımıyla Ankara'ya gelen toprak ve kumlar, özellikle yüksek kesimlerde görüş mesafesini düşürdü. Ankara semalarını kaplayan toz bulutu, kentin bir çok yerinden net olarak görüntülendi.

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde Ankara'daki toz bulutuna ilişkin uyarıya yer verildi. Sitede, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımına dikkat" denildi.