Ankara Valiliğinden 'ekmeğe zam' açıklaması

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından 25 Eylül 2018 tarihli karar ile 200 gram ekmeğin tarifesinin 1 lira 25 kuruş olarak tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Valiliğimizce yapılan incelemede, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından belirlenen tarifenin günümüz ekonomik şartlarına uygun olmadığı değerlendirildiğinden, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 62. maddesine istinaden, 1 Ekim 2018 günü saat 19.00'da, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile alınan karara ilişkin uzlaşma görüşmesi yapılacaktır" denildi.

Yapılacak bu görüşmede uzlaşma sağlanamadığı takdirde, 5362 sayılı Kanun'un 62'nci maddesinin ikinci fıkrasına göre oluşturulan komisyonda, ekmek fiyat tarifesine ilişkin itirazın karara bağlanacağı ifade edildi.