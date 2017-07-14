Ankara Valiliğinden 'OHAL İnceleme Komisyonu başvurularına' ilişkin duyuru

Ankara Valiliği, Olağanüstü Hal İnceleme Komisyonu başvurularına ilişkin bir duyuru yayımladı. 23 Ocak 2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun kurulduğu hatırlatılan açıklamada, "Komisyonun başvuruları almaya başlayacağı tarih, Başbakanlık tarafından 17 Temmuz 2017 olarak ilan edilmiştir. Başvurular, valiliğimizce belirlenen 'Hisarparkı Caddesi Karakuş Sokak No.12 Ulus-Altındağ Ankara' adresine yapılacaktır" denildi.