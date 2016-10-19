Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara’da ölü olarak ele geçirilen canlı bomba hakkında, “Bugün ele geçirilen şahsın Anıtkabir civarında 3 defa görülmesi üzerine keşif faaliyetleri oldu. Daha sonra da eski meclis binasının civarında tespit edilmesinden hareketle kişi takibe alındı, yapılan incelemede kişinin DEAŞ’la bağlantılı olduğu tespit edildi” dedi. Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Eryaman’da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucu ölü olarak ele geçirilen canlı bomba hakkında açıklamalarda bulundu. Şahın Anıtkabir civarında 3 kez görüldüğünün altını çizen topaca, “Bugün ele geçirilen şahsın Anıtkabir civarında 3 defa görülmesi üzerine keşif faaliyetleri oldu. Daha sonra da eski meclis binasının civarında tespit edilmesinden hareketle kişi takibe alındı yapılan incelemede kişinin DEAŞ’la bağlantılı olduğu tespit edilmiş ve bu gece 03.00 civarında operasyona başlanmıştır. Yapılan operasyon sonucunda şahıs ölü olarak ele geçirilmiştir. Kimliğiyle ilgili bazı tespitlerimiz var ancak henüz doğrulanmış değil. Doğrulandıktan sonra kamuoyuna açıklayacağız” şeklinde konuştu.

Canlı bombanın ölü olarak ele geçirildiği evde bulunanları açılkayan Topaca, “ Operasyon sonrasında yapılan aramalarda canlı bomba eylemi yapacağı yönünde çok ciddi bulgular ele geçirildi. Yapılan tespitte 2 adet dinamit lokumu, 6,7 kilogram civarında amonyum nitrat, tntp tipi denilen iki kavanoz patlayıcı , ateşleme düzeneği, mahiyeti henüz belirlenemeyen toz tnt denilen madde ve 2 kilogram somun bulundu” ifadelerini kullandı.

Canlı bomba eyleminin 29 Ekim ve benzeri toplantılarda gerçekleştirilebileceğini kaydeden Topaca, “Evi kiralık olduğu belirtiliyor ama kim tarafından kiralandığı henüz araştırılıyor. Bizim de endişe ettiğimi gerek 29 Ekim törenlerinde, gerekse diğer toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde bu eylemin yapılabileceği yönünde tahminlerimiz var” dedi.

Caner Ünver - Musa Erdoğan