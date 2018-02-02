Ankara Vergi Dairesi’ndeki patlamanın bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

Ankara’nın Çukurambar Mahallesi’nde bulunan Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nda meydana gelen patlama, vergi dairesi ile çevredeki bina ve araçlarda büyük çapta maddi hasara neden oldu. Akşam saat 20.00 sıralarında meydana gelen şiddetli patlama, şehrin birçok yerinden duyulmuştu. Ekipleri alarma geçiren olayda 3 vatandaş hafif şekilde yaralanmıştı. Hareketli anların yaşanmasına neden olan patlamanın ağır bilançosu sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gün yüzüne çıktı.

Yapılan incelemelerin ardından olayın sabotaj ihtimalinin ağırlık kazanması nedeniyle bölgede çok sayıda polis ekibi görevlendirildi. Ankara Vergi Dairesi’ne çıkan tüm yollarda görev alan ekipler, civarda kuş uçurtmuyor. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

Caner Ünver

