Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Ankara’da doğalgaz patlaması! Çökme anı kamerada

Ankara’da doğalgaz patlaması! Çökme anı kamerada

Ankara’da 3 katlı tapu kadastro lojmanlarında doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığı değerlendirilen patlamada 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Patlamanın ardından binada göçük meydana gelirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ankarada doğalgaz patlaması! Çökme anı kamerada

17 Ocak 2017 21:51
Ankara’da doğalgaz patlaması! Çökme anı kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Çankaya ilçesi Esat Mahallesi Başçavuş Sokak’ta bulunan Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne ait 3 katlı lojmanda doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığı değerlendirilen patlama meydana geldi. Patlamanın ardından binanın son iki katında göçük meydana geldi. Patlamanın ardından binadan çıkan 3 kişi kendi imkanlarıyla gittikleri hastanede tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

EMNİYET MÜDÜRÜNDEN OLAY YERİNDE AÇIKLAMA

Ankara İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, yapılan incelemelerin doğalgaz patlamasına işaret ettiğini belirterek, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. 

Ankara İl Emniyet Müdürü Karaaslan, Ankara’da patlamanın meydana geldiği bölgeye gelerek olayla ilgili bilgi verdi. Karaaslan, patlamanın bomba veya terör olayı olmadığını belirterek, yapılan incelemelerin doğalgaz patlamasına işaret ettiğini söyledi. Karaaslan, yaralıların durumlarının iyi olduğunu ve enkaz altında kimsenin bulunduğuna dair bilgi olmadığını ancak yine de dedektör köpeklerle kontrollerin tedbiren yapılacağını söyledi. Karaaslan, “Ankaralılar rahat olabilir bomba ya da terör eylemi değil, bir kaza. Çok şükür ölümsüz atlatıldı” diye konuştu. 

ÇÖKME ANI KAMERADA

Öte yandan, patlamanın ardından binanın son iki katında yaşanan çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Onur Emre Durak

Etiketler: ankara, doğalgaz patlaması


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!