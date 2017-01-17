Edinilen bilgilere göre, Çankaya ilçesi Esat Mahallesi Başçavuş Sokak’ta bulunan Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne ait 3 katlı lojmanda doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığı değerlendirilen patlama meydana geldi. Patlamanın ardından binanın son iki katında göçük meydana geldi. Patlamanın ardından binadan çıkan 3 kişi kendi imkanlarıyla gittikleri hastanede tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

EMNİYET MÜDÜRÜNDEN OLAY YERİNDE AÇIKLAMA

Ankara İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, yapılan incelemelerin doğalgaz patlamasına işaret ettiğini belirterek, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Ankara İl Emniyet Müdürü Karaaslan, Ankara’da patlamanın meydana geldiği bölgeye gelerek olayla ilgili bilgi verdi. Karaaslan, patlamanın bomba veya terör olayı olmadığını belirterek, yapılan incelemelerin doğalgaz patlamasına işaret ettiğini söyledi. Karaaslan, yaralıların durumlarının iyi olduğunu ve enkaz altında kimsenin bulunduğuna dair bilgi olmadığını ancak yine de dedektör köpeklerle kontrollerin tedbiren yapılacağını söyledi. Karaaslan, “Ankaralılar rahat olabilir bomba ya da terör eylemi değil, bir kaza. Çok şükür ölümsüz atlatıldı” diye konuştu.

ÇÖKME ANI KAMERADA

Öte yandan, patlamanın ardından binanın son iki katında yaşanan çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Onur Emre Durak