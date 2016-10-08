Ankara- Haymana Yolu'nda polis ekiplerinin operasyonunda takip edilen bir araç durdurulmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan otomobil, bir at çiftliğinde sıkıştırıldı. Yakalanacakların anlayan teröristler kendileni patlattı. Ankara Valisi Ercan Topaca yaptığı açıklamada, 200 kilo amonyum nitrat olduğunu açıkladı. Topaca, teröristlerin yakalanmasında vatandaşların ihbarının önemli olduğunu kaydederek, canlı bombaların kendilerini gizlemek için Türk bayrağı astıklarını da ifade etti

KEndini patlatan teröristlerdem birinin kimliğine ulaşıldığını belirten Vali Topaca, ''Bu olay Diyarbakır'dan yapılan bir ihbar üzerine polisin aradığı şahıslar. Dün bu bölgeden bir vatandaşın bir kadın, bir erkek şüpheli şahıs gördüğü ihbarı üzerine bu bölgede yoğunlaşıldı. Buradaki bir kulübede bazı şahısların olduğu görüldü. Sabah saatlerinde polisler 'teslim ol' çağrısında bulundu. Buna olumlu cevap vermediler. Daha biz müdahale etmeden kendilerini patlattılar. Alanda yapılan incelemede bir şahsın kimliğine ulaştık. Harun Arslan Bingöl doğumlu. Bir bayan olduğunu da düşünüyoruz ancak onun kimliği henüz tespit edilebilmiş değil. Üçüncü bir kişiden de söz ediliyor. Onu tespit etmeye çalışıyoruz. 200 kilo civarında amonyum nitrat ve plastik patlayıcılar olduğunu tahmin ediyoruz. Amaçları neresiydi o konuda çok kesin bir şey söylemek mümkün değil. Kendi kendilerini patlattılar. Bir eylem önlenmiş oldu. Otomobilde bu saldırıda kullanacaklardı muhtemelen. Otomobilde son bir iki gün içerisinde satın alınmış. İlginç olan bu araca Türk bayrağı asmışlar. Kendilerini kamufle etmek için Türk bayrağı asmak suretiyle bu hazırlıkları yaptıklarını düşünüyoruz. Henüz örgüt bağlantısı net değil ama elde ettiğimiz bilgiler Harun'un PKK bağlantılı olma ihtimali yüksek. Olayın yapılma ve planlanma şekli olarak PKK'yı işaret ediyor " dedi

Goncagül Özcan - Onur Emre Durak