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Ankara'da metroda patlama sesi paniğe neden oldu

Ankara’da yolcu dolu metro vagonunda kısa devre sonucu yaşanan patlama sesi paniğe neden oldu.

Ankarada metroda patlama sesi paniğe neden oldu

11 Nisan 2018 09:44
Ankara'da metroda patlama sesi paniğe neden oldu - Tıkla İzle

Olay, sabah saatlerinde Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hastane metro istasyonunda yolcu almak için duran trenin elektrik panosunda kısa devre oluştu. Panodan çıkan kıvılcımla birlikle ufak çaplı bir patlama sesi de duyuldu. Bir anda panikleyen yolcular, kendilerini vagonlardan dışarı attı. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda sağlık ekipleri, istasyon önünde hazır bekletildi. Kısa süreli bir duraksamanın ardından metro seferleri olağan seyrine döndü.

Vali Topaca: “Patlamanın istasyondaki elektrik panosundan kaynaklandığı değerlendirilmektedir”

Ankara Valisi Ercan Topaca, olaya ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Topaca mesajında, “Bugün sabah 08.10 sularında Yenimahalle ilçemizde bulunan Hastane metro istasyonunda maddi hasarlı bir patlama meydana gelmiştir. İlk tespitlere göre patlamanın istasyondaki elektrik panosundan kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Patlamada can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır. Metro seferleri 10 dakikalık aradan sonra tekrar başlatılmıştır. Başlatılan inceleme ve soruşturma devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir” ifadelerini kullandı. Valilikten yapılan açıklamada, bugün sabah saat 08.10 sularında Yenimahalle ilçesinde bulunan Hastane metro istasyonunda maddi hasarlı bir patlama meydana geldiği belirtilerek, "İlk tespitlere göre patlamanın istasyondaki elektrik panosundan kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Patlamada can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır. Metro seferleri 10 dakikalık aradan sonra tekrar başlatılmıştır. Başlatılan inceleme ve soruşturma devam etmekte olup yapılan teknik incelemenin ardından kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir" denildi.  

Caner Ünver

 

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