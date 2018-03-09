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Ankara'da otomobil refüje çarpıp takla attı: 3 yaralı

Ankara’da kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralı, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.

Ankarada otomobil refüje çarpıp takla attı: 3 yaralı

09 Mart 2018 04:06
Ankara'da otomobil refüje çarpıp takla attı: 3 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, gece yarısı Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ankara-Samsun Karayolu üzerinden Samsun istikametinde seyreden 51 BN 825 plakalı otomobil, Siteler kavşağındaki alt geçitte sürücüsü B.A’nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Bariyerleri kıran otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklenerek ters döndü. Kaza nedeniyle sürücü B.A. ile araçta bulunan A.A. ve F.D. yaralandı. Yaralılardan ikisi kendi imkanları ile araçtan çıkarken, bir kişi bulunduğu yerde sıkıştı. 

Kazayı gören diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sıkışan yaralının kurtarılması için çalışma başlatılırken, diğer iki yaralı 112 acil servis ekiplerince, ambulanslara alınarak ilk müdahaleleri gerçekleştirildi. Ekiplerin meşakkatli çalışması sonucu yaralı halde kurtarılan şahıs, sedyeyle ambulansa taşındı. Tedavi edilmek üzere çevre hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerin bulunmadığı öğrenildi. 

Kaza nedeniyle Ankara-Samsun Karayolu bir süreliğine tek taraflı olarak araç trafiğine kapandı. Uzun araç kuyruklarının olduğu yolda, başka kazaların yaşanmaması için polis ekiplerince trafik önlemleri alındı. Otomobilinden bira kutuları çıkan sürücünün alkollü olduğu iddia edildi. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.  

Caner Ünver - Musa Erdoğan

Etiketler: ankara, refüje çarptı

 

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