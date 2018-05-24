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Ankara'da patlama! Elmadağ'da patlama

Ankara'nın Elmadağ İlçesinde Barutsan'ın yakıt ünitesinde patlama meydana geldi, yaralılar olduğu öğrenildi.

Ankarada patlama! Elmadağda patlama

24 Mayıs 2018 15:39
 

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