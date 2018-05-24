USD
4,76
EURO
5,60
BORSA
102.241,37
ALTIN
198,85
ihavideo.com.tr
ABONE
ANASAYFA
SON EKLENEN HABERLER
Dünyanın konuştuğu 50 dizi TV+’ta
Hazal Fırat, sanatla ‘iyi yaşamı’…
Ünlü sunucu Ali İhsan Varol tek celsede…
Fitre ne kadar? Fitre ve Zekat kimlere…
“Afet eğitimi zorunlu ders olmalı”
Ankara'da patlama! Elmadağ'da patlama
VİDEO
Arkadaşlarının ofisini basan kızlar terör estirdi
Yıldırımın düşme anı kameralara yansıdı
Tek odalı evden yardım feryadı
SON MANŞETLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim…
2020 Şampiyonlar Ligi Finali…
Elini kolunu sallayarak geldiği…
Böyle yakalandıl! Öyle bir şey yaptılar…
Malezya uçağını Rus füzesi…
Bir ilçeyi kahreden olay!
GÜNDEM
POLİTİKA
ASAYİŞ
SPOR
DÜNYA
EKONOMİ
EĞİTİM
YEREL HABERLER
FOTO
VİDEO
WEB TV
HAVA DURUMU
GAZETE MANŞETLERİ
Diğer
Kategoriler
MAGAZİN
TEKNOLOJİ
KÜLTÜR SANAT
KENT HABERLERİ
ÇEVRE
RAMAZAN
SAĞLIK
KURUMSAL
İletişim
Hakkımızda
Künye
Hizmetlerimiz
Kişisel Verilerin Korunması
MOBİL
iPhone
iPad
İha Android
YEREL
İstanbul
Ankara
İzmir
Kayseri
Diyarbakır
Trabzon
Malatya
DİĞER SAYFALAR
Hava Durumu
Gazeteler
Tüm Manşetler
Tüm Haberler
Abonelik
RSS
GÜNDEM
POLİTİKA
ASAYİŞ
SPOR
DÜNYA
EKONOMİ
EĞİTİM
YEREL HABERLER
FOTO
VİDEO
WEB TV
HAVA DURUMU
GAZETE MANŞETLERİ
iha.com.tr »
Asayiş »
Ankara'da patlama! Elmadağ'da patlama
24 Mayıs 2018 15:39
Ankara'da patlama! Elmadağ'da patlama
Ankara'nın Elmadağ İlçesinde Barutsan'ın yakıt ünitesinde patlama meydana geldi, yaralılar olduğu öğrenildi.
Paylaş
Tweetle
Paylaş
Gönder
Yorum Yap
24 Mayıs 2018 15:39
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...
Toplam Yorum (0)
Mesajınız
Şehir Seç
İstanbul 26°C
Ankara 25°C
İzmir 27°C
Bursa 26°C
Trabzon 22°C
TÜMÜ
ÇOK OKUNANLAR
YORUMLANANLAR
İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı alma şartları 2018
Dolar-Euro neden yükseliyor? Kur neden artıyor? Dolar-Euro daha da yükselir mi?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Alaaddin Çakıcı açıklaması!
Oyumu nerede kullanacağım?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buradan bir müjde veriyorum
6 yaşındaki çocuk kene kurbanı oldu
Boşanma davasını davul ve dümbelek ile kutladı
Nagihan ve Sahra arasında kavga çıktı! |Nagihan Karadere kimdir?
AK Parti'de milletvekili aday adaylık başvuru süresi uzatıldı
Aksaray’da üç yankesici tutuklandı
Çorum'daki gizemli kız olayına açıklama geldi!
İzleyiciye emniyet kemeri taktıran oyun: 'Kazasız Kul Olmaz'
Gazetelerin 1. Sayfaları
Türkiye Gazetesi
Hürriyet
Sabah
Haber Türk
Posta
Milliyet
Star
Vatan
Karar
Akşam
Güneş
AMK
Anayurt
Aydınlık Gazetesi
Birgun
Cumhuriyet
Dünya
Evrensel
Fanatik
Fotomaç
Gün Boyu
Hürriyet Daily News
Hürses
Milat
Milli Gazete
Orta Doğu
Takvim
Yeni Akit
Yeni Asya
Yeni Çağ
Yeni Mesaj
Yeni Şafak
Yurt Gazetesi
Ankara Son Söz
Harbi
Sözcü
Yeni Birlik
24 Saat Gazetesi
YEREL HABERLER
Karadeniz
Marmara
Ege
İç Anadolu
G.Anadolu
Akdeniz
D.Anadolu
Amasya
Artvin
Bartın
Bayburt
Bolu
Çorum
Düzce
Giresun
Gümüşhane
Karabük
Kastamonu
Ordu
Rize
Samsun
Sinop
Tokat
Trabzon
Zonguldak
Balıkesir
Bilecik
Bursa
Çanakkale
Edirne
İstanbul
Kırklareli
Kocaeli
Sakarya
Tekirdağ
Yalova
Afyon
Aydın
Denizli
İzmir
Kütahya
Manisa
Muğla
Uşak
Aksaray
Ankara
Çankırı
Eskişehir
Karaman
Kayseri
Kırıkkale
Kırşehir
Konya
Nevşehir
Niğde
Sivas
Yozgat
Adıyaman
Batman
Diyarbakır
Gaziantep
Kilis
Mardin
Siirt
ŞanlıUrfa
Şırnak
Adana
Antalya
Burdur
Hatay
Isparta
Kahramanmaraş
Mersin
Osmaniye
Ağrı
Ardahan
Bingöl
Bitlis
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Hakkari
Iğdır
Kars
Malatya
Muş
Tunceli
Van
1
2
3
4
5
6
FOTO GALERİ
Yıldız oyuncu Arka Sokaklar dizisine dahil oldu!
Gerçeği meğer çok farklıymış!
Elini kolunu sallayarak geldiği duruşmada 16 yıl ceza aldı!
Arkadaşlarının ofisini basan kızlar terör estirdi
Büyük müjde! O paralar toplu ödenecek
Balotelli Süper Lig'e geliyor
Ad
IDM.
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...