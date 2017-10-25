Ankara’da patlama ve yangın: 1 ölü, 4 yaralı

Olay, saat 09.00 sıralarında Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehit Mehmet Altanlar Caddesi üzerinde bir apartman dairesinde patlama meydana geldi. Şiddetli patlamanın ardından daireden alevler yükseldi. O sırada evde olan baba, 2 oğlu ve 1 kişi kendilerini can haviyle balkona attı. Patlama sesiyle sarsılan mahalle sakinleri, yardım çığlıkları atan vatandaşların yanına koştu.

Balkonun demir parmaklıklarını aşamayan apartman sakinleri, yanan insanların üzerine üst katlardaki balkonlardan damacanalarla su dökerek söndürmeye çalıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis, AFAD, Başkent Gaz ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye erleri, bir yandan da mahsur kalanları kurtardı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan 4 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Dairede mahsur kalan vatandaşlardan birinin hayatını kaybettiği belirlenirken, hastaneye kaldırılan yaralılardan 2’sinin vücudunda ciddi yanıklar olduğu ve durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin dairedeki incelemeleri sonrası cenaze morga kaldırıldı. Yaralıları kurtarmak için uğraşırken dumandan zehirlenen vatandaşlara ise ayran verildi.

Caddede bakkal işleten bir vatandaş, bir anda patlama sesiyle sarsıldıklarını, balkonda yardım bekleyen yaralıların üzerinde üst katlardan su döktüklerini söyledi. Patlamanın doğalgaz mı ya da piknik tüpünden mi olduğu araştırılıyor.

Caner Ünver - Cem Geçim