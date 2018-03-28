Diğer
Kategoriler

Ankara’da silahlı saldırı: 2 yaralı

Ankara’da parkta bulunan vatandaşların üzerine yoldan geçen otomobilden açılan ateş sonucu 1’i ağır, 2 kişi yaralandı.

Ankarada silahlı saldırı: 2 yaralı

28 Mart 2018 22:49
Ankara’da silahlı saldırı: 2 yaralı - Tıkla İzle

Olay, saat 21.30 sıralarında Keçiören ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Kuşcağız Mahallesi Sanatoryum Caddesi üzerinde bulunan Fatih Terim Parkı’nda bulunan Yasin T. ve Soner G.’nin üzerine o esnada Sanatoryum Caddesi üzerinden geçen plakası öğrenilemeyen bir otomobilin içindeki kişi veya kişilerce ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan iki kişi kanlar içinde yerde kalırken, saldırganların bulunduğu otomobil, Ulus istikametinde kaçtı. 

Silah sesleriyle sarsılan çevredeki vatandaşlar, saldırganların olay yerini terk etmesinin ardından hemen yaralıların yardımına koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk yardım müdahalesinde bulunan sağlık ekipleri, başına isabet eden kurşun nedeniyle ağır yaralanan Yasin T.’yi ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine, ayağından yaralanan Soner G.’yi de Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Bir kişi silahla yakalandı 

Olay yerini şerit çekerek kapatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak saldırganları tespit etti. Parkta toplanan meraklı kalabalığı olay yerine girmemeleri konusunda uyaran polis ekipleri, saldırıya ilişkin delilleri topladı. Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini izlemeye alan ekipler, aracın kaçış güzergahını belirleyerek, bir kişiyi silahla birlikte yakaladı. Olay hakkında tahkikat sürüyor. 

Caner Ünver
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç