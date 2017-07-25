Diğer
Kategoriler

Ankara'da sokak ortasında cinayet

Ankara'da evine gittiği sırada kimliği belirlenemeyen şahısların silahlı saldırısına uğrayan genç başından vurularak öldürüldü.

Ankarada sokak ortasında cinayet

25 Temmuz 2017 23:24

Olay, akşam saatlerinde Altındağ’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aktaş Mahallesi 748. Sokak üzerinde evine doğru giden Hikmet Yılmaz (17), henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Yılmaz’ı başından yaralayan saldırganlar, gecenin karanlığından yararlanarak kayıplara karıştı.
Silah seslerini duyarak olay yerinde gelen mahalle sakinleri, Yılmaz’ın yerde hareketsiz yattığını gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Yılmaz’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olaydan haberdar olarak gelen cenaze yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı. Çevrede arama çalışması başlatan polis ekipleri, saldırganları yakalamak için alarma geçti. Olay yeri inceleme ekipleri, saldırıya ilişkin delilleri topladı. Yılmaz’ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Caner Ünver - Musa Erdoğan 

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 37°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!