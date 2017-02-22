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Ankara’da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 10 işçi yaralandı.

Ankarada tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı

22 Şubat 2017 17:30

Kaza, Polatlı Basri Mahallesi Ayaş Yolu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ömerler Mahallesi’ndeki soğan deposuna giden işçileri taşıyan Ömer Çiftçi hakimiyetindeki 37 NC 465 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 15 kişi kapasiteli minibüste bulunan 23 tarım işçisinden 3’ü çocuk 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Polatlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Hamza Kabasakal 

Etiketler: ankara, kaza, Tarım işçisi


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