Ankara'da trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, Çankaya Kültür Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mithatpaşa Caddesi üzerinde seyreden 06 T 4108 plakalı ticari otomobil, park halindeki aracından inmek isteyen Bülent Ç.’nin otomobil kapısını açması üzerine önce 06 VNJ 75 plakalı otomobile, ardından da Mithatpaşa Üst Geçidi’nin bariyerlerine çarptı. Duvar üzerinde asılı kalan taksideki kadın yolcu yaralandı.

Yaralı kadını otomobilden çıkaran vatandaşlar, ilgili yerlere ihbarda bulundu. Kısa sürede kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle Mithatpaşa Caddesi’nden Ziya Gökalp Caddesi’ne çıkış varyantı bir süreliğine araç trafiğine kapandı.