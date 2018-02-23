Diğer
Kategoriler

Ankara'da trafik kazası: 1 yaralı

Ankara’da kontrolden çıkan ticari otomobilin üst geçinin demir bariyerlerine çarparak asılı kalması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ankarada trafik kazası: 1 yaralı

23 Şubat 2018 07:49

Kaza, Çankaya Kültür Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mithatpaşa Caddesi üzerinde seyreden 06 T 4108 plakalı ticari otomobil, park halindeki aracından inmek isteyen Bülent Ç.’nin otomobil kapısını açması üzerine önce 06 VNJ 75 plakalı otomobile, ardından da Mithatpaşa Üst Geçidi’nin bariyerlerine çarptı. Duvar üzerinde asılı kalan taksideki kadın yolcu yaralandı.

Yaralı kadını otomobilden çıkaran vatandaşlar, ilgili yerlere ihbarda bulundu. Kısa sürede kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle Mithatpaşa Caddesi’nden Ziya Gökalp Caddesi’ne çıkış varyantı bir süreliğine araç trafiğine kapandı. 

Etiketler: ankara, trafik kazası

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç