Diğer
Kategoriler

Ankara'da trafik kazası: 3 ölü 2 yaralı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü 2 kişi de yaralandı.

Ankarada trafik kazası: 3 ölü 2 yaralı

19 Mart 2018 03:59

Edinilen bilgiye göre, Çubuk’tan Ankara istikametine gitmekte olan Hasan Uslu (53) idaresindeki 06 AC 6727 plakalı otomobil, Çubuk - Ankara Yolu Güldarpı Mevkiinde önce aynı yönde seyir halindeki Sinan Ç. (31) yönetimindeki 06 DJ 9343 plakalı kamyonete çarptı. Daha sonra kontrolden çıkan otomobil kaldırımda bulunan beton elektrik direğine çarparak ters yattı.

Kazada sürücü Hasan Uslu, eşi Şerife (53), kızı Büşra (20) hayatını olay yerinde kaybederken, oğlu Mevlüt Can Uslu (14) ve Ahmet Can (22) ise yaralandı.

Kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Otomobildekiler itfaiye yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Yaralılar Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, cenazeler ise olay Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Kamyonet sürücüsü Sinan Ç. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma devam ediyor. 

Neslihan Demirer 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç