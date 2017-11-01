Ankara'da trafik kazası: 3 yaralı!!

Kaza, akşam saatlerinde Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Bulvar üzerinde Etimesgut istikametinde seyreden 06 YFH 03 plakalı otomobil, eski Zırhlı Birlikler Okulu Eğitim ve Tümen Komutanlığı önünde sürücüsü Yavuz Selim K.’nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen Safiye Seda Ç.’nin kullandığı 06 JP 589 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yoldan çıkan 06 YFH 03 plakalı otomobil, takla atarak durabildi. İki aracın hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralanırken, takla atan otomobilin sürücüsü Yavuz Selim K. ile yolcu koltuğunda oturan Zehra isimli şahıs bulunduğu yerde sıkıştı.

Kazanın ilgililere bildirilmesinin ardından kaza yerinde çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 06 YFH 03 plakalı otomobilin sürücüsü Safiye Seda Ç.’yi ambulansa alan sağlık ekipleri şahsın ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştirdi. İtfaiye ekipleri, otomobilin içinde mahsur kalan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Kısa sürede kurtarılan yaralılara, sağlık ekiplerince ilk yardım müdahalesinde bulunuldu. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Kazanın etkisiyle yolun iki şeridi araç trafiğine kapandı. Polis ekipleri başka kazaların yaşanmasına engel olmak için yolda trafik önlemleri aldı.

,Caner Ünver - Musa Erdoğan