Ankara'da Vergi Dairesindeki bombalı saldırısıyla ilgili soruşturma tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 1 Şubat 2018 tarihinde Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Ek Binasındaki bombalı saldırı eylemine ilişkin soruşturmasını tamamladı. Yapılan soruşturma neticesinde PKK/KCK terör örgütünün hiyerarşik yapısı içerisinde yer alan ve gerçekleşen eylemde sorumlulukları tespit edilen 7'si tutuklu 11 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. PKK/KCK terör örgütünün genel yapısı içerisinde yer alan ve aynca PKK/KCK terör örgütünün sözde Rojova/Batı Kürdistan/Suriye ülkesi yapılanması içerisinde de sorumlu düzeyde faaliyet gösteren 32 kişi iddianamede şüpheli olarak yer aldı.

PKK/KCK'nın üst düzey yöneticileri dahil toplam 50 şüpheli hakkında iddianame tanzim edildi.

