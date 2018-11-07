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Ankara'da Vergi Dairesindeki bombalı saldırısıyla ilgili soruşturma tamamlandı

Ankara'da Vergi Dairesindeki bombalı saldırısıyla ilgili soruşturma tamamlandı
Ankara'da Vergi Dairesindeki bombalı saldırısıyla ilgili soruşturma tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Şubat 2018’de Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Ek Binasına yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin soruşturmasını tamamlayarak 50 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 1 Şubat 2018 tarihinde Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Ek Binasındaki bombalı saldırı eylemine ilişkin soruşturmasını tamamladı. Yapılan soruşturma neticesinde PKK/KCK terör örgütünün hiyerarşik yapısı içerisinde yer alan ve gerçekleşen eylemde sorumlulukları tespit edilen 7'si tutuklu 11 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. PKK/KCK terör örgütünün genel yapısı içerisinde yer alan ve aynca PKK/KCK terör örgütünün sözde Rojova/Batı Kürdistan/Suriye ülkesi yapılanması içerisinde de sorumlu düzeyde faaliyet gösteren 32 kişi iddianamede şüpheli olarak yer aldı. 

PKK/KCK'nın üst düzey yöneticileri dahil toplam 50 şüpheli hakkında iddianame tanzim edildi.
 

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