Ankara’da zehir tacirlerine darbe

Alınan bilgiye göre, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir dizi çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheliler C.Y. ve A.K. fiziki takibe alındı.

Yapılan takip ve tarassut çalışmaları neticesinde Akşemsettin Mahallesi Nato Yolu Caddesi Nato Vega önünde C.Y., polis tarafından bir araç içerisinde 2 fişek kokain ile yakalandı. Zanlının Birlik Mahallesi 493. Cadde’deki ikametinde yapılan aramada ise 9 gram kokain maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan C.Y., A.K. ve D.S., adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden C.Y. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.K. ve D.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayşe Üngör