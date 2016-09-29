Dağlıca 2. Hudut Tugay Komutanlığı’nda görevli Yüzbaşı Özgür Özekin, 25 Eylül 2016 tarihinde Hakkari’nin Çukurca ilçesinde meydana gelen bombalı terör saldırında ağır yaralandı. Ankara GATA’ya (Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi) sevk edilen Öztekin, tüm çabalara rağmen bu sabaha karşı şehit oldu.

Şehit yüzbaşıdan gelen acı haber, baba ocağı Muğla’nın Fethiye ilçesine ulaştı. Ankara’ya giden şehidin ilçeye bağlı İncirköy Mahallesi’ndeki evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin yarın öğle vaktinde Fethiye merkez Yeni Cami’de kılınacak cenaze namazının ardından İncirköy’de son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.