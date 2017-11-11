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Ankara'nın yeni başkanı Mustafa Tuna'ya ilk talimat!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehircilik Şurası öncesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Tuna ile bir süre görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanını makam aracına alarak şûranın yapıldığı konferans salonuna geçti. Erdoğan, şurada yaptığı konuşmanın ardından da bir süre Tuna ile görüştü.

Ankaranın yeni başkanı Mustafa Tunaya ilk talimat!

11 Kasım 2017 10:46

Habertürk Gazetesi'nden Volkan Yanardağ'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı, önceki gün milletvekilleriyle yaptığı toplantıda bu görüşmeden söz etti. Erdoğan, Ak Parti’nin 16 Ankara milletvekilinin de bulunduğu toplantıda, İstanbul’da tanıtımını bizzat yaptığı Atatürk Kültür Merkezi (AKM ) projesini hatırlatarak, bu konudaki kararlılığını vurguladı. Cumhurbaşkanı, İstanbul AKM ’ye benzer bir projeyi Ankara’da bulunan AKM alanında da hayata geçirmek istediklerini belirterek, bu konu üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Eski hipodromda bulunan AKM için 4 proje olduğunu anlatan Erdoğan, bunlardan biri üzerinde yoğunlaşıp hayata geçireceklerini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün 100’üncü doğum günü etkinlikleri kapsamında 29 Ekim 1981’de Kenan Evren tarafından temeli atılan AKM , Cumhuriyet’in sembolü olarak planlandı. Son dönemde fuar alanı olarak kullanılan binada, illerin tanıtım günleri düzenleniyor. Cumhuriyet’in 100’üncü yılı olan 2023’e yetiştirilmesi planlanan AKM ’nin en kısa sürede projelendirilip yapımına başlanması bekleniyor.

Etiketler: ankara, Mustafa Tuna

 

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