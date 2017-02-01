Sanatçı Zafer Güngen’in ‘Anlatıcı-Narrator’ adlı kişisel sergisi, 1-13 Şubat tarihlerinde, İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Bilgi Merkezi Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluşuyor. Olaylar ve izleyici arasında kalan ‘anlatıcı’ karakteri; her ne kadar durumu kuş bakışı inceliyor gibi görünse de, çoğu zaman konu içerisinde bir görev üstlenir. Bu görev eş zamanlı olarak, olayın işleyişine hakim olmayı –bakış açısı getirmeyi- gerektirir. Anlatıcı, ana karakterlerden biri de olabilir. Ancak bunu izleyiciye anımsatmak tamamen onun inisiyatifindedir. Konu örgüsündeki detaylar bizzat anlatıcının kendi yorumları ile özel bir seçim haline gelir. Anlatıcı, kimi zaman tartışmalı alanlara da yönelen bu detayların çözümleme ve yorumlama aşamalarını genellikle izleyiciye bırakmayı tercih eder. Böylece izleyici, yapıta soru sormak ve cevabını almak için araştırmak zorunda kalır. Sanatçı Zafer Güngen’in İAÜ’de 1 Şubat’ta açılan ‘Anlatıcı-Narrator’ adlı kişisel sergisi, bu hassas dengede durmayı, olayların örgüsüne müdahale eden olmayı ve risk almayı tercih eden bir yapıyı ortaya koyuyor.

Görsel imgenin odağında

Sanatçının eserlerinde dikkat çeken bir diğer unsur; anlatımcı üslubun politik ve sosyolojik kurgusuyla ilintili. Bu bağlamda Güngen’in eserleri imgenin politik ve sosyolojik içeriği ile doğrudan ilişkili olup yalın ve ifadeseldir. Kavramsal olarak ‘imge’ düşünce sürecinde alımlayıcıya hitap eder. Alımlayıcı, birçok görsel imgenin odağında kalarak tarihsel olayların karakterlerini sorgular. Dolayısıyla olay örgüsü, post modern bir eleştiriye ve yapısökümcü bir anlayışa dönüşüyor.

Postmodern algı ve görsel imgenin odağındaki alımlayıcı; kültürel, geleneksel ve toplumsal bağlarını sorgulayarak geçmiş ve bugün arasında sorunsal yapıya müdahale eder. Tüm bu kavramların odağında kimlik, düşünce ve beden bağlam değiştirerek bugünün eleştirisine dönüşür.

‘Anlatıcı-Narrator’ sergisi, 1-13 Şubat 2017 tarihleri arasında İAÜ Galeri Aydın’da sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.