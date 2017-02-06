Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » ‘Anne’ diyen kuzu görenleri şaşkına çevirdi

‘Anne’ diyen kuzu görenleri şaşkına çevirdi

Erzurum’da ölmek üzere olduğu için kesilen koyunun karnından sağ çıkarılan kuzu, ‘anne’ diye bağırınca herkesi şok etti. 4 günlük kuzu görenlerin ilgi odağı oldu.

Anne diyen kuzu görenleri şaşkına çevirdi

06 Şubat 2017 14:01
‘Anne’ diyen kuzu görenleri şaşkına çevirdi - Tıkla İzle

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde kebapçılık yapan Mücahit Akyıldırım, bir tanıdığının hastalığı nedeniyle ölmek üzere olan koyununu kesti. Kesim sonrasında koyunun derisini yüzmeye başlayan Akyıldırım, koyunun karnındaki hareketlenmeyi görünce şaşkınlık yaşadı. Bunun üzerine koyunun karnını açan esnaf Mücahit Akyıldırım, kuzuyu görünce şok oldu. Ölmek üzereyken son anda kuzuyu silkeleyerek hayata döndüren Akyıldırım, kuzuyu hemen montuyla sararak sobanın yanına getirdi. Kendisine gelen kuzunun ‘anne’ diye bağırması üzerine ikinci bir şok yaşadı.

Yaşanan süreci İHA’ya anlatan Mücahit Akyıldırım, “Cuma günü arkadaşım hastalıktan ölmek üzere olan koyununu kesilmesi için beni çağırdı. Bende hasta olan koyunu kestim. Daha sonra derisini yüzerken karnında bir hareketlenme olduğunu görünce şaşırdım. Hemen koyunun karnını sezaryen yöntemi gibi açınca kuzuyu gördüm. Arkadaşım da ben de koyunun gebe olduğunu anlayamamıştık. Ölmek üzereyken çırpınan kuzuyu silkeledim ve nefes almasını sağladım. Üşümesin diye hemen montuma sararak onu sobanın yanına götürdüm. Kuzu kendisine geldikten sonra ‘anne’ diye bağırınca şok oldum. Daha önceden böyle bir şey hiç başıma gelmemişti. Resmen dilimiz tutuldu ve çok duygulandım” dedi.

4 günlük olan kuzuyu biberonla beslediklerini söyleyen Akyıldırım, “Kuzumuz bizim için çok değerli. Ona gözümüz gibi bakacağız” diye konuştu.

‘Anne’ diye bağıran kuzu, herkesin ilgi odağı oldu. Kuzuyu görenler ilk defa böyle bir şeye şahit olduklarını belirtti.

Doğa Alca - Özge Bozo
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!