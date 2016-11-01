Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz gece Rize’nin Fener Mahallesi’nde meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşanan Sevdagül Kutlay (42) oğlu Muhammet Akkaya (18) ve kızı K. Akkaya (21) ile birlikte kaldıkları evde gece uyurken, K. Akkaya yarı baygın vaziyette uyanıp sobadan sızan gazı fark etti. Annesinin ve kardeşinin baygın olduğunu gören genç kız komşularından yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne ve oğlun hayatlarını kaybetmiş olduğunu tespit etti. K. Akkaya tedavi altına alındı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sobada bulunan kömürlerin tam olarak yanmadığını tespit etti. Anne oğlun cenazeleri kesin ölüm nedenlerinin tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, olayda farklı odada uyuduğu için hayatta kalmayı başaran K. Akkaya’nın Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) İlahiyat Fakültesi 1. sınıf öğrencisi olduğu, bir ay önce annesi ve kardeşi ile eğitimi için Rize’ye yerleştikleri öğrenildi.

Göktürk Fırat