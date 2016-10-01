Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu “1-7 Ekim Emzirme Haftası” nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajında anne sütünün önemine değinen Kasapoğlu, “Emzirme çocuklara yaşam için en iyi başlangıcı sağlar. Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF anne sütü ile beslenmenin doğumdan hemen sonra başlanmasını, ilk altı ayda sadece anne sütü verilmesini ve emzirmenin altı aydan sonra uygun besin takviyeleriyle iki yaşına kadar sürdürülmesini önermektedir. Anne sütü, bebeğin ihtiyacı olan protein, yağ, demir, vitamin gibi her türlü besin değerini içeren en doğal ve en ideal besin kaynağıdır. Anne sütü ve doğumdan sonra gelen ilk sarı süt (kolostrum) bebek için çok değerlidir, zengin içeriği sayesinde bebeği hastalıklara karşı korur, bebeğin ilk aşısıdır. Anne sütünün hazmı kolaydır, kaynatmak gerekmez. Daima taze, temiz, bedava ve bebeğe vermek üzere hazırdır. Tamamen doğal olan anne sütünde bebeğin büyümesi için gerekli olan maddeler, inek sütünden daha fazladır. Anne sütünde yeterli miktarda su ve vitamin bulunduğu için, ilk altı ay çok sıcak iklimlerde bile bebeğe su veya meyve suyu verilmesine gerek yoktur. Bebeğin anneyle sevgi bağı kurabilmesi için en iyi iletişim yolu emzirmedir. Emzirme anne ve bebek arasındaki duygusal iletişimin ve tatminin sağlaması açısından çok önemlidir. Bebek daha az ağlar. Anne sütü ile beslenmeyen çocuklarda ölüm oranları, beslenenlere göre 4-6 kat daha fazla görülmektedir. Anne sütü ile beslenen bebeklerde ishal, solunum yolu enfeksiyonu, astım, alerji, çocuk diyabeti gibi hastalıklar ve kanser görülme oranı daha düşük olduğu bilinmektedir. Anne sütünün içinde yeterli demir olduğu için, emzirilen bebeklerde kansızlık görülme olasılığı düşüktür. Ayrıca anne sütü alan bebeklerde pişik, karın ağrısı ve kabızlık daha az görülür. Anne sütü ile beslenen bebeklerin ileri ki yaşlarında, diğer besinlerle beslenen bebeklere göre daha zeki ve başarılı olduğu bilinmektedir” dedi.

“Emzirme, annelerdeki anemi görülme oranını azaltır”

Dr. Kasapoğlu şu bilgileri verdi: “Doğumdan hemen sonra emzirmeye başlanması ile doğum sonrası kanama miktarının azalması sonucu, annede kansızlık (anemi) görülme oranı azalır. Bebeğin annesini emmesinin anneyi idrar yolu enfeksiyonlarından, meme ve yumurtalık kanserinden koruduğu bilinmektedir. Anne Sütünün önemi ve emzirme konusunda farkındalık oluşturmak için ülkemizde her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında Emzirme Haftası kutlanmaktadır. Söz konusu hafta boyunca konunun öneminin vurgulanması, toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla çeşitli aktiviteler ve eğitimler yapılmaktadır. Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak yıl boyunca Toplum Sağlığı Merkezlerimizde açtığımız Gebe Bilgilendirme Sınıflarımızda anne adaylarına emzirme ve bebek beslenmesi konularında da eğitimler vererek daha bilinçli olmaları konusunda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Doğumdan sonra anne ve bebeğin yirmidört saat birlikte olması, emzirmeye doğumdan yarım saat sonra başlanması, bebek her isteğinde emzirilmesi, yeni doğmuş bebeklere anne sütü dışında herhangi bir yiyecek ve içecek verilmemesi, emzirme döneminde yapay meme veya emzik verilmemesi, bebeklerinden ayrı olduklarında da sütlerini muhafaza etme yöntemleri konularında anne adaylarımızı bilgilendirmekteyiz. Bu kapsamda Müdürlüğümüz tarafından yürütülen başarılı çalışmalar neticesinde ilimiz 2009 yılında altın bebek dostu il unvanı almıştır. Sevgili anneler ve anne adayları unutmayın ki bebeğinize vereceğiniz en değerli üç şey sütünüz, sevginiz ve duanızdır.”

Erdi Demür