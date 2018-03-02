Anne ve babasını öldüren caniye ait görüntüler ortaya çıktı

Kartal’da dün akşam saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi Zambak Sokak içerisinde bulunan bir sitenin 10’uncu katındaki dairede psikolojik sorunları olduğu ve madde bağımlısı olduğu öğrenilen E.Ö. (28) annesi Hatice Ö. ve babası Bülent Ö.’yü defalarca bıçaklayarak öldürerek kayıplara karışmıştı. Olay sonrası çalışma başlatan polis ekipleri E.Ö’yü bugün sabaha karşı Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde yakaladı. Olayın ardından E.Ö.’nün binaya girişi ve annesi ile babasını öldürdükten sonra binadan çıkışını gösteren görüntüler ortaya çıktı.

Sitede bulunan binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şahsın olayın olduğu tahmin edilen saat sırasında binaya girdiği ve olay sonrasında binadan çıktığı görülüyor.

Sadık Kahraman