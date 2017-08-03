Anneler ve çocuklar bu parkurda bisiklet sürmeyi öğreniyor

Küçükçekmece Belediyesi’nin çocuklar için başlattığı sağlıklı bisiklet sürüş eğitiminde hem çocuklar hem de anneler eğitim aldı. Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda 6-14 yaş arası çocuklara ve annelere uzman eğitmenler tarafından hem bisiklet sürüş eğitimi hem de trafikte uyulması gereken kurallar teorik ve uygulamalı olarak öğretiliyor. Çocuklar eğitimi alırken hem öğreniyor hem de bisiklet sürmenin keyfini çıkarıyor. Çocukların ve annelerinin bisiklet sürüş keyfi ise havadan drone ile görüntülendi. Öte yandan dört tekerlekli elektrikli araçlarla çocuklar trafik deneyimi yaşıyor. Küçükçekmece Belediyesi ve Bisikletliler Derneği’nin birlikte yürüttüğü kurs, Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek.

Kurs, Ağustos ayı sonuna kadar sürecek

Sürüş kursunun Ağustos ayı sonuna kadar devam edeceğini belirten Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Besim Müftüoğlu, “Biz bu parkuru daha önce trafik eğitim amacı için düşünmüştük. Bu yaz, Bisikletliler Derneği ile birlikte sağlıklı spor, obeziteye karşı hazırlık amacıyla 6-14 yaş arası çocuklara ve velilerine yönelik çalışma başlattık. Ağustos sonuna kadar sürdüreceğiz kursumuzu. Genç kuşaklara çağdaş bir araç olan bisikleti sevdirebilmek, hayatımızı daha hızlı hale getirip metropollerdeki yoğun araç trafiklerinden kurtulmak için eğitmeye çalışıyoruz” dedi.

Kurallara uyana ödül, uymayana ceza

Kursta çocuklara eğitim veren Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz, “Burada bisikleti çocuklara öncelikle bir ulaşım aracı olarak anlatıp trafiğin bir parçası olduklarını öğretiyoruz. Önce bisikleti tanıtıyoruz, ardından kendilerine göre sele yüksekliği nasıl ayarlanır, güvenli sürüş için ayarları öğretiyoruz. Güvenlik kontrollerini öğretiyoruz, lastik havalarını nasıl şişirmelerini gibi. Daha sonra da tabelaları öğretiyoruz. Bu işaret ve kurallara uymayan öğrencilere cezalar uyanlara da ödüller veriyoruz. Cezamız da her kural hatası için trafikten 15 dakika men cezası” şeklinde konuştu.

“Bisikleti 35 senedir elime dahi almamıştım”

Çocuğu ile birlikte eğitime gelen Elif Püsküllüoğlu, “Çok küçük yaşlarda binmiştim bisiklete, 35 senedir elime dahi almamıştım. Oğlum öğrensin diye getirdim, daha sonra anneler için de aynı hizmetin olduğunu öğrendim. İyi ki başlamışız, hem sağlık açısından hem de çocuklarla birlikte aktivite yapmak çok güzel” diye konuştu.

Bisiklet kursuna 1-2 haftadır geldiğini söyleyen Enes Kırış, “Trafik kurallarını öğreniyoruz, insanların hayatlarını tehlikeye atmamayı öğreniyoruz. Kırmızı ışıklarda durup yeşil ışıklarda geçiyoruz. Kurallara uymak çok iyi bir his. Daha önce bisiklet sürmeyi biliyordum fakat kurallara dikkat etmiyordum. Buraya geldiğimden beri kurallara dikkat ediyorum. Bu kursa da 1-2 haftadır geliyorum” ifadelerini kullandı.