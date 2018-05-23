Anneleri tarafından katledilen iki çocuğun dedesi: 'Cinayetin nedeni cehalet'

Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde oturan ev hanımı Lütfiye A., dün gece eşinin görevde olduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle cinnet getirdi. Anne Lütfiye A., kızları 8 yaşındaki Kübra'yı bıçaklayarak, 5 yaşındaki Beren'i ise boğarak öldürdü. Lütfiye A. daha sonra karakola giderek polise teslim oldu. Kentteki bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan baba Zekeriya A., olayı duyunca büyük bir şok yaşadı. Zekeriya A., eve geldiğinde anneleri tarafından öldürülen çocuklarının cesetlerine sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Baba güçlükle sakinleştirilirken, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kız çocuklarının cenazeleri otopsi yapılmak Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

“Cinayetin nedeni cehalet”

Anneleri tarafından öldürülen 8 yaşındaki Kübra ve 5 yaşındaki Beren’in dedesi Adil A., olayın yaşandığı bina önünde gözyaşlarına hakim olamadı. Adil A. olayla ilgili, "Gelinim ne oldum delisi oldu. Nankör. Evini görseniz. Oğlum ona süt getirir, kuş sütünü bulur getirir. Cehalettir. Nedeni cehalet. Cahil insandan her şey bekle. Okumuş insandan bir şey bekleme. Herhangi bir sorunu yok. Ufak bir şizofreni gibi durumu yok. Sadece cehalet. Cenazeler Adli Tıp Kurumunda, ikindi namazı sonrası toprağa vereceğiz. Oğlum şokta. Yanında 10 kişi duruyor. İki tane pırlanta gibi torunum vardı" ifadelerini kullandı.

Cenazelerin otopsi sonrası Karşıyaka Camii'nde kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Seyid Fatih Poyraz - Burak Altun

