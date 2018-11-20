Annenin hayat kurtaran refleksi

Edinilen bilgiye göre kaza, Çeşmeli Mahallesi'nde Mersin Antalya D-400 Karayolu üzeri Mersin istikametinde meydana geldi. Görüntülerde bir anne ile kızı kaldırımda yürüyor. Bu sırada bir otomobil sol şeritten sağ şeride geçtiği sırada sağ şeritteki motosikletliye çarpıyor. Tam bunlar olurken kaldırımda yürüyen anne sağ tarafına doğru bakınca kazayı ve motosikletin üzerlerine doğru sürüklendiğini görerek bir refleksle kızını çekiyor. Anne kızıyla birlikte kaza yapan araçlara bakarak olayın şaşkınlığıyla donup kalıyor. Kaza ve annenin kurtaran refleksi bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Öte yandan, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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