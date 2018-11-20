İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Annenin hayat kurtaran refleksi

Annenin hayat kurtaran refleksi
Annenin hayat kurtaran refleksi

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir annenin kaza sırasında ani bir refleksle kızını kurtarması güvenlik kamerasına yansıdı.

Annenin hayat kurtaran refleksi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza, Çeşmeli Mahallesi'nde Mersin Antalya D-400 Karayolu üzeri Mersin istikametinde meydana geldi. Görüntülerde bir anne ile kızı kaldırımda yürüyor. Bu sırada bir otomobil sol şeritten sağ şeride geçtiği sırada sağ şeritteki motosikletliye çarpıyor. Tam bunlar olurken kaldırımda yürüyen anne sağ tarafına doğru bakınca kazayı ve motosikletin üzerlerine doğru sürüklendiğini görerek bir refleksle kızını çekiyor. Anne kızıyla birlikte kaza yapan araçlara bakarak olayın şaşkınlığıyla donup kalıyor. Kaza ve annenin kurtaran refleksi bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. 

Öte yandan, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.  

Oktay İnce
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.