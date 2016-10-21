Edinilen bilgilere göre, Güneşler Mahallesinde iki kardeşiyle oyun oynayan 4 yaşındaki Zeynep G. oyun oynadığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı üzerine televizyon düştü. Durumu gören annesi hemen 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalenin yapılmasının ardından minik Zeynep, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan minik Zeynep G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.