Annesi hırsızlık yaparken utancından yüzünü gizledi

İzmir'in Menderes ilçesinde bir iç giyim mağazasında yürekleri sızlatan bir olay yaşandı. Suriyeli bir kadın, küçük çocuğu ile birlikte girdiği iç giyim mağazasında güvenlik kamerasının açısından çıktığını sanarak elindeki çorap ve benzeri ürünleri poşete doldurdu. Mağazadan çıkacakları sırada küçük çocuk annesinin yaptığından utanıp elleriyle yüzünü kapattı. Güvenlik kameraları incelendiğinde kadının daha önce de mağazadan hırsızlık yaptığı tespit edilirken, polis ekipleri kadını pazarda yakaladı. Mağaza sahibi Zehra Akciğer (31), küçük çocuk için şikayetçi olmadı.

Suriyeli kadını mağazadan çıktıktan sonra pazar yerinde yakaladıklarını anlatan Akciğer, “Çocuk annesi hırsızlık yaparken yüzünü kapatıyor. Annesinin yaptığı şeyden utanıyor. Yüzünü o şekilde kapatıp çıkması çok etkiledi bizi. Bu yüzden de şikayetçi olmadık. Durumum yok dese, istese buradaki hiçbir esnafın duyarsız kalmayacağını biliyorum. Herkes yardımcı olurdu ama hırsızlık, başkasının emeğini çalmak çok kötü bir şey. İnşallah tekrar böyle bir şey yaşanmaz. Çocuklara kötü bir örnek, belki iki gün sonra annesinden gördüğünü yapacak. Zor ve üzücü bir durum” diye konuştu.

Yakalanınca çocuk üzerindekileri çıkarmaya başladı

Pazar yerinde yakalanınca çocuğun kendilerini görünce üzerindekileri hemen çıkarttığını söyleyen Akciğer, “Bizi gördüğünde çocuk hemen üzerindekileri çıkarmaya başladı. ‘Ellemeyin, alın, anneme dokunmayın, annemi götürmeyin’ demeye başladı. Çocuğun yalvarışına dayanamadık ve şikayetçi olmadık. Allah yola getirsin, inşallah bir daha da böyle bir şey yaşanmasın” dedi.

Mihrap Düzöz - Sinan Yeniçeri