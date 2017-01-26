Fatih Eminönü'nde geçtiğimiz gün Fatma K. isimli bir kadın 40 günlük bebeğini denize atmıştı. Fatma K.'nın polise teslim olarak suçunu itiraf etmesinin ardından deniz polisleri bebeğin denize atıldığı belirlenen bölgede arama çalışması başlattı. Dün başlayan arama çalışmaları bugün sabahın erken saatlerinde devam etti. Annesinin önce karnına kuru sıkı silahla ateş ettiği ardından denize attığı öğrenilen bebeğin cesedini bulmak için 4 dalgıç Eminönü'nde denize açıldı. Yoğun kar yağışı altında arama çalışmaları devam ederken sağlık ekipleri de kıyıda hazır bekliyor.

Fatma K.'nın alınan ilk ifadesinde polise psikolojik sorunları olduğunu söylediği ve 40 günlük kız bebeğine evde kuru sıkı tabancayla 3 kez ateş ettiğini, ardından Eminönü'ne gelerek denize attığını itiraf ettiği öğrenildi. Anne Fatma K.'nın kendi beyanında, ilk evliliğinden olan ve babası ile birlikte yaşayan çocuğunun kendisine gösterilmemesi korkusuyla bebeğini öldürme planı yaptığını söylediği ifade edildi.

Anne Fatma K.'nın bugün adliyeye sevk edilmesi beklenirken bebek için de arama çalışmaları devam ediyor.

Hüseyin Coşkun - Mehmet Altunışık



