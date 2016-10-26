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Antalya Emniyet Müdürü değişti

İçişleri Bakanlığı İl Emniyet Müdürleri Kararnamesiyle Antalya Emniyet Müdürü Cemil Tonbul, merkeze alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü görevine ise İzmir Emniyet Müdürü Celal Uzankaya getirildi.


26 Ekim 2016 09:03

Emniyette yeni görevlendirmeler Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre 34 ilin emniyet müdürü merkeze alınırken, 24 il emniyet müdürü ile 2 daire başkanının yeri değiştirildi. İlk ataması yapılan il emniyet müdürü sayısı ise 37 oldu. İçişleri Bakanı onayıyla ise Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki 24 daire başkanı merkeze alınırken, ilk ataması yapılan daire başkanı sayısı ise 31 oldu.
Cemil Tonbul, daha önce 10 yıl görev yaptığı Antalya’ya 8 Ocak 2014 tarihinde İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştı.

Celal Uzunkaya Kimdir?
1958 yılında Samsun'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı ilde tamamladıktan sonra; 1975 yılında Polis Koleji'ni, 1978 yılında da Polis Akademisi'ni birinciliklerle bitirdi. 1978 yılında ilk görev yeri olan Trabzon'da Komiser Yardımcısı olarak Siyasi Şube Müdürlüğü'nde göreve başladı ve 1982 yılına kadar bu görevde çalıştı. 1982-1985 yılları arasında Hakkari ilinde Siyasi Şube ve İstihbarat Şube Müdür Vekilliği, 1985-1991 yılları arasında İzmir ilinde İstihbarat Şube Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğü, 1991-1995 yılları arasında Bursa'da Güvenlik Şube Müdürlüğü, 1995-1997 yılları arasında Artvin-Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Artvin Asayiş Şube Müdürlüğü, 1997 yılında Bursa'da Asayiş Şube Müdürlüğü ve 2001 yılına kadar da aynı ilde Trafik Hizmetlerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı yaptı.
30 Haziran 2001'de 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi edip, APK Uzmanlığı ve Polis Başmüfettişliği görevlerini ifa etti. 2003-2007 yılları arasında Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, 2007-2010 yılları arasında Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 12 Şubat 2014 tarihli kararname ile de İzmir Emniyet Müdürü olarak atanmıştı.
Meslek içi pek çok kurs, seminer ve toplantılar dışında 1986-1988 ve 1991 yıllarında değişik sürelerle ABD ve Federal Almanya'da istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık ve yabancı dil kurs ve eğitimlerine katıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ve çalıştığı İl Valilikleri ile Sıkıyönetim Komutanlıkları ve Emniyet Müdürlükleri'nden pek çok taltif, takdir ve teşekkür belgeleri bulunuyor. İyi derecede Almanca bilen Uzunkaya evli, 3 çocuk ve 6 torun sahibidir. 

Etiketler: Emniyet Müdürü Cemil Tonbul, İçişleri Bakanlığı


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