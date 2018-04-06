Antalya-Girne arası gemi seferleri başlıyor

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Antalya Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret ederek, Başkan Mevlüt Yeni ve yönetim kurulu ile bir araya geldi. Ardından basın açıklaması yapan Ataoğlu, KKTC ile Türkiye arasında dostluk bağının yanı sıra turizmde de önemli adımlar atıldığını söyledi. Turizm hedefini bu yıl 300 bin arttırarak 2 milyona çekmek istediklerini ifade eden Bakan Ataoğlu, Antalya-Alanya-Kıbrıs arasında 400 kişilik lüks gemilerle ulaşım seferleri için çalışma içerisinde olduklarını ve yaz dönemi öncesinde bu seferlerin devreye gireceğini söyledi.

"Haftada 3 kez düzenlenecek"

Antalya ile temaslarının çok ciddi şekilde devam ettiğini ifade eden Bakan Ataoğlu, Girne’den Antalya ve Alanya’ya gemi seferleri yönünde çalışma içerisinde olduklarını söyledi. 2 günlük Antalya ziyaretinde projeye herkesin destek verdiğini ifade eden Ataoğlu, "Umarım yaptığımız çalışmalar neticesinde gemi seferlerini 4,5 saatlik bir süre içerisinde hafta 3 kez yapılması halinde hem buraya acentaların yapmış olduğu pazarlamalara ikinci bir alternatif olarak Kuzey Kıbrıs’ı da sunabilecekler. Aynı şekilde KKTC’ye uçak bilet fiyatlarıyla ilgili ciddi bir rakamlarda olmasından dolayı alternatif bir ulaşım yolu oluşacak. Eğer bu şekilde olursa hem turizm konusunda bir köprümüz oluşmuş olur hem de ulaşım yönünden ikinci bir alternatif oluşmuş olur" dedi.

3,5 saatte 400 kişilik konforlu gemiler

Proje için çok sayıda teklifin olduğunu kaydeden Bakan Ataoğlu, "Alanya ile ilgili 2,5 saatlik bir yolculuk, dün bir görüşme sonrasında ise 4,5 saati 3,5 saate indirecek olan daha iyi ve konforlu 400 kişilik gemilerin olduğunun bilgisini aldık. Onlarla da görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Önümüzdeki 1-2 ay içerisinde devreye girecek diye düşünüyoruz" dedi.

"Farklı uçak şirketleri de sefer düzenleyecek"

"KKTC’ye bir firma yerine birden çok firma sefer düzenleyebilecek mi?" sorusuna Bakan Ataoğlu, şöyle cevap verdi:

"Yaptığımız görüşmeler neticesinde farklı uçak şirketlerinin de bölgeye gireceği, girecek olan uçakların uçuş noktası da Antalya, Kuzey Kıbrıs ile ilgili olacağı yönünde. Zaten arada yarım saatlik bir mesafe var. Bu mesafede de arzulamış olduğumuz o fiyata ulaşacağız. Bunun yanında ülkemize gelen turistlerin tarifeli seferlerini göz önünde bulundurduğumuz zaman, Antalya’daki fiyatların da düşeceğini düşünüyoruz. Deniz seferleri de devreye girdiğinde onların da fiyata ve turizme katkısı olacaktır."

"Hedef 2 milyon turist"

Geçtiğimiz yıl turizmde yüzde 10’luk bir büyüme gerçekleştiren KKTC’nin bu yılki turizm hedefiyle de açıklamalarda bulunan Bakan Ataoğlu, "Kıbrıs, 22 bin yatağa sahip olan bir ada. Böyle bir ada olarak geçen yıl 1 milyon 700 bin civarında ev sahipliği yaptık. 5 bin yatak daha ilave edip 27 bin yatağa çıktığımız zaman zaman 1 milyon 700 bini, 2 milyona ulaştıracağız diye düşünüyorum" dedi.

"Medya köprüsü kurmak istiyoruz"

AGC Başkanı Mevlüt Yeni de, yavru vatan KKTC’yi AGC olarak çok önemsediklerini belirterek, Antalya ile Kıbrıs arasında önemli dostluk bağının olduğuna vurgu yaptı. KKTC ile Antalya arasında medya köprüsü oluşturmak istediklerini ifade eden Yeni, "Bu köprü üzerinden hem ada hem bu tarafta ticaret yapmak, mesaj vermek isteyen herkesin bu medya köprüsü kullanabileceğini ve bunun da temelinin sağlam olduğunu Kuzey Kıbrıs’a duyurmak istiyoruz" diye konuştu.