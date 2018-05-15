Antalya halinde Ramazan zammı yok

Türkiye'nin örtü altı sebze üretim üssü Antalya'da havaların ısınması ve tuta zararlısı nedeniyle domates üreticileri büyük zorluk yaşıyor. İç piyasanın çekmediği fazla domatesler hal içinde kamyonetlerde alıcılarını bekliyor. Yaklaşan Ramazan ayı ile bazı hallerde sebze ve meyve fiyatlarına zam yapılmayacağı yönündeki söylemlere, Antalya Hal Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkan Yardımcısı Kazım Akbulut açıklık getirdi. Akbulut, halde fiyatların maliyetin altında seyrettiğinden yakınarak, üreticilerin kar etmediğini kaydetti.

Rusya’ya ihracatın çok geç açıldığını ifade eden Akbulut, "Rusya kendi ürünlerini çıkardı. Bu saatten sonra ihracat olmaz. Önünüzdeki sezona faydası olabilir. İhracat önemli ama bizim başka sorunlarımız var. Tuta zararlısı ile mücadele edemiyoruz. Şuan üreticinin yüzü gülmüyor" diye konuştu.

"Tuta mağdur etti"

Fiyatların ihracatın yanında iç piyasadaki arz taleple yakından ilgisi olduğunun altını çizen Akbulut, "İhracat olmazsa iç piyasada bu ürünlerin satılması mümkün değil. Üretim var, tüketim az. Bu yıl mevsim de sıcak geçti. O nedenle zararlı böceklerde artış var. Tuta mücadelesinde büyük maliyet var. Kimyasal mücadele yapılamıyor. İlaç atmasa tutadan domatesi alamıyor. İlaç atsanız bile mücadele etmek çok zor" dedi.

Domatesin şuan maliyetini kurtarmadığını vurgulayan Akbulut, "Biber 60-70 kuruş, patlıcan 1 TL 70 kuruş, domates 50 kuruş, 1 TL 30 arası, kabak 1 TL 20 kuruş, salatalık 1 TL 30 kuruş arasından değer buluyor. Bu fiyatlar kaliteye göre de değiyor. Tarım sektörü gittikçe kötüye gidiyor. Üreticimiz maliyetlerinin altında ürün satıyorlar" ifadelerine yer verdi.

"Fiyatı düşürüyoruz"

Bazı hallerin Ramazan ayında sebze meyve fiyatlarında zam yapılmayacağı yönündeki söylemleri de değerlendiren Kazım Akbulut, "Bu tarım sektörü özelikle sebze ve meyve asla kimsenin tekelinde değildir. Bugün, 'Ben domatesi 3 TL yapacağım, 50 kuruşa düşüreceğim' böyle bir şey olmaz. Bu durum arz talep meselesidir. Üretim azsa, hava şartları değişkenlik gösterir ve talep farklıysa fiyatlar otomatik olarak ayarlar. Ramazan ayında insanlar oruç tutacağı için satışların daha maliyetin altında olacağını düşünüyorum. Kesinlikle bir fiyat yükselme beklentisi yok. Olmayacağını tahmin ediyorum. İnşallah rayında gider. Fiyatlar düşer ama yükselmez. Ramazan ayı halde fiyatları etkilemez. Çünkü havalar gün geçtikçe ısınıyor, üretim fazlalaşacak" ifadelerini kullandı.

"Fiyat yükselmez"

Gaziler Mahallesi'nde 12 dönümlük alanda domates üretimi yapan Ziraat Mühendisi Özlem Kırcan, düşük seyreden fiyatlardan memnun olmadıklarını söyledi.

İhracat bile olsa fiyatlarda yükselme öngörmediğini dile getiren Kırcan, "Ramazan ayında fiyatlar çok etkilenmez. İhracat ve iç piyasa bir arada olursa fiyatlar yükselir. İç piyasadaki taleple fiyatlar yükselmez" diye konuştu.

"Ramazanda fiyat dahada düşer"

Aksu’da 4 dönüm serada kokteyl domates üretimi yaptığını dile getiren Osman Uluçay, "Bugünlerde domatesi yetiştirmekten ziyade satması daha zor. Bu sene havanın sıcak gitmesi bizi etkiledi. Satışlar düşük. Birçok kişi televizyona çıkıyor, 'yandık, bittik biz, domates yiyemedik, üzüm alamadık ki karpuz yiyemedik' diyor. Domatesi tuta zararlısından bir alamadık ki. Ramazan ayı geliyor diye fiyatlarda yükselme yok. Daha da düşecek. Vatandaş biraz da yemeden kısacak. Fiyatlarda düşme var yükselme yok. Ramazan ayını alet edip, kimse alamadık, yiyemedik demesin" dedi.

Uluçay, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kokteyl domatesin fiyatının 6 TL olduğunu hatırlatarak, bu yıl ise 60 kuruş ile 1 TL arasında satabildiklerini belirti.

İsa Akar-Adem Akalan