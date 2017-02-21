15 Temmuz darbe girişimin ardından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FÖTÖ-PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Serik ilçesi ve Isparta ilinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Serik Genç İşadamları Derneği olan ve FETÖ’ye finansal destek sağladığı ileri sürülen 21 kişi gözaltına alındı. Firari olan 3 kişiyi ise yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

İsa Akar