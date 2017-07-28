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Antalya’da 87 yaşındaki nineden hırsıza ibretlik not

Antalya'da yaşayan terzi emeklisi 4 çocuk annesi 87 yaşındaki Şükriye Altındağ, müstakil evine 15 günde 3 kez giren hırsızlara, “Benim evimde 3-5 lira ekmek parası ya vardır ya yoktur. Üzme beni daha fazla ömrümün şu son günlerinde” notuyla sitem etti.

Antalyada 87 yaşındaki nineden hırsıza ibretlik not

28 Temmuz 2017 19:13
Antalya’da 87 yaşındaki nineden hırsıza ibretlik not - Tıkla İzle

Muratpaşa ilçesi tarihi Balbey Mahallesi 443 Sokak’taki 2 numaralı müstakil evde 33 yıldır yaşayan Şükriye Altındağ’a son günlerde hırsızlar dadandı. Hırsızlar Altındağ’ın evine 15 günde 3 kez girerek, kirası 200 lira, bozuk para, 2 teneke sıvı yağ ve gıda maddelerini çaldı. Hasta olduğu için polise başvuramayan nine, soluğu muhtarın yanında aldı ve hırsıza ibretlik bir not kaleme aldı. Evinin önüne çıkmaya korkan Şükriye Altındağ, yazdırdığı notu giriş kapısına astı. Notta Altındağ’ın üzüntülü olduğunu gösteren emojinin yer aldığı da görüldü.

"Parasını ve gıda maddelerini aldı"

Hırsızların özellikle sabah saatlerinde evine girdiğini dile getiren Altındağ, “15 günde 3 kez girdiler. Önüne ne geldiyse çalmış. Boncuklu cüzdanımı, paramı, yağımı, şekerimi, tuzumu tahta dolaptan çalmış. Bulamadığım şeylerim hepsi çalınmış. Hem yaşlılık maaşımı hem de çocuklarımın verdiği parayı çaldılar. Hırsızdan korkmuyorum ama artık yaşlandım. Kapımı açık bir yere gidemiyorum” diye konuştu.

"Allah belasını versin"

Evdeyken bile kapı ve pencereleri kilitlediğini kaydeden Altımdağ, “Birkaç sene öncesinde hırsızlık yoktu. Muhtara tansiyonunu ölçtürmeye gittim. Muhtarımız yazı asabileceğimizi söyledim. Bende duygularımı dile getirdim. Hırsızın Allah cezasını versin. Belasını nerden bulursa bulsun, bir daha gelmesin. Bu yazıyı okusun gelmesin. Bende para pul yok. Bana yardım edeceği yerde hırsızlık yapıyor. Üç günlük ömrümü bana zindan etti. Üç aydan üç aya 705 lira alıyorum, onu da kirama yatırıyorum. Yardımlarla geçinme savaşı veriyorum. Hırsız aldıklarını getirsin, ya da bir daha gelmesin” dedi.

“Notta yazanlar”

Muhtara içinden geçenleri yazdıran ve bu notu kapıya asan Altındağ, hırsız için şu ifadeleri kalem aldı: “Hırsız aklını başına al. Ben 90 yaşında yaşlı bir kadınım. Bu evime üçüncü girişin. Kuldan utanmıyorsan Allah'tan kork ve utan. Benim evimde 3-5 lira ekmek parası ya vardır ya yoktur. Üzme beni daha fazla ömrümün şu son günlerinde." 

İsa Akar-Suat Metin
 

Etiketler: antalya, hırsız


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