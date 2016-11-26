Bayan kuaförleri proje kapsamında çocuk yaşta evlenmek zorunda bırakılan kızlara gelin saçı yapmayacak, şiddetin neden olduğu morlukları makyajla kapatmayacak. Proje çerçevesinde kuaför salonlarına, üzerinde küçük yaşta bir kız çocuğunun gelinlikli ve belindeki kırmızı kuşağın düğümlü idam ipi olarak resmedildiği 'çocukken gelin etmeyin' yazılı afiş bırakıldı.

Muratpaşa Belediyesinin kadına yönelik şiddet ve çocuk yaşta evliliklerle mücadele için oluşturduğu Al Yazma Grubu’nun Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Odası’yla birlikte yürüttüğü Mor Makas projesi saha çalışması başladı. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde tanıtımı gerçekleştirilen projenin başlangıcı için 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü seçildi. Projenin saha çalışması için ilk adres aynı zamanda proje ortağı Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Odasının Başkanı Tolgahan Demir’in kuaför salonu oldu. Konuyla ilgili hazırlanan afiş, broşür ve kitapçıklarla birlikte Al Yazma ekibi hem müşterilere hem de çalışan kuaför, makyöz ve manikürcülere kadına yönelik şiddetin biçimleri, şiddetle karşılaşan bir kadının hangi merkezlere nasıl ulaşacağı ve hakları konusunda bilgilendirmede bulundu.

600 Kadın Dayanışma Merkezi

Proje hakkında bilgi veren Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü İlyas Daştan, sahada psikolog, sosyal hizmetler uzmanı, sosyolog, çocuk gelişim uzmanı ve hemşireden oluşan bir mobil Al Yazma ekibi bulunduğunu söyledi. Daştan, "Bu ekiple kuaförlerin müşteri kitlesine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu projede 600 kuaförün eğitim alması demek. Bu, Muratpaşa Belediyesi’nin bir danışma merkezi değil 600 tane danışma merkezi ile yardım edilmeyi bekleyen kadınlara hızlı erişim imkanı demektir. Kuaförlerin, herhangi şiddet mağduru kadın müşteriyle karşılaştıklarında, ekibimize 7 gün 24 saat ulaşarak ve 444 80 07 telefon numarasına kadınları yönlendirmelerini bekliyoruz. Bu sayede onların rehabilitasyon sürecine katkıda bulunacağız."

Daştan, kadın kuaförlerinden başlayan ve ‘Çocuk gelinlere hayır’ ‘Kadına yönelik şiddete hayır’ diyen projenin nihai hedefinin büyüyerek Türkiye’nin bir kez daha böylesine sorunlarla karşılaşmayacağı yasal bir çerçeveye ulaşmak olduğunu dile getirdi.

"Çaresiz değiliz"

Oda Başkanı Demir ise "Böylesine önemli bir günde Muratpaşa Belediyesinin gerçekleştirdiği projeye katkıda bulunmaktan dolayı onur duyuyoruz ve teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Eğitim çalışmaları sırasında salonda bulunan müşteriler de Muratpaşa Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmayı çok yararlı bulduklarını belirtti. Çocuklarının küçük yaşta evlenmesini ve kadınların şiddete uğramasını istemediklerini anlatan kadınlar, "Bazen şiddete maruz kalan kadınlar bu durumlarını çaresizlikten gizliyor. Ama bu eğitim sayesinde ne yapılabileceği konusunda bilgi sahibiyiz" dedi.