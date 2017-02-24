Diğer
Kategoriler

Antalya’da doktora demir çubuklu darp

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Şefi Doç. Dr. Fevzi Yılmaz, iş çıkışı hastane yakınında maskeli ve demir çubuklu 2 kişi tarafından ölesiye darp edildi.

Antalyada doktora demir çubuklu darp

24 Şubat 2017 14:44

 Kafası yarılıp, dudağı patlayan Yılmaz’a 5 günlük rapor verildi. Dr. Ylmaz olayın bir hasta yakını tarafındangerçekleştirildiğini düşünmediğini, 5 ay süreyle geçici olarak Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yaptığı doktorluk görevinin bir uzantısı olabileceğinden şüphelendiğini söyledi.
Antalya Tabip Odası Başkanı Adnan İş, meslektaşlarının darp edilmesi üzerine basın toplantısı düzenledi. Adnan İş, 18 yıllık doktor 2 çocuk babası Acil Tıp Uzmanı Doç.Dr. Fevzi Yılmaz’ın, geçtiğimiz çarşamba günü iş çıkışı hastane yakınında iki kar maskeli kişi tarafından darp edildiğini söyledi. Yılmaz’ın arkadan saldırılarak demir çubuklarla darp edildiğini aktaran İş, "Görgü tanıkları iki kişinin uzun süre bölgede beklediklerini söyledi. Ölümüne dövülen meslektaşımız bayılıp düşmüş. İki kişinin kim olduğunu bilmiyoruz. Sağlıkta şiddetin önünü alamıyoruz. Bu durumun ciddiye alınmasını istiyoruz. Mutsusuz. Darp edenlerin en ağır cezaya çarptırılmasını istiyoruz" dedi.

Fevzi Yılmaz’ın evinde istirahat ettiğini dile getiren İş, "İş yapabilecek durumda değil. Kafasında dikişler var. Ödem ve şişlikleri var. Psikolojik olarak da zor durumda" ifadelerini kaydetti.

Aldığı darbeler sonucu bayılarak kendinden geçtikten hastaneye kaldırılan ve hastanedeki tedavisinin ardından evinde dinlenen Fevzi Yılmaz, olayın bir hasta yakının tarafından gerçekleştirilme ihtimalinin olmadığını söyledi. Doktorluk hayatı boyunca tüm hasta ve hasta yakınlarıyla çok iyi ilişkilerinin olduğunu, hepsinin problemlerini çözmek için çaba sarf ettiğini söyleyen Yılmaz, "Son terör örgütü operasyonları sebebiyle diğer doktor arkadaşlar gibi emniyet müdürlüğü bünyesinde geçici olarak görevlendirildim. Güvenlik gerekçesiyle dışarı çıkartılmayan şüphelilerin sağlık kontrollerini emniyet müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirdim. Aklıma sadece burası kaynaklı bir saldırı geliyor. Çünkü normal bir darp değildi. Beni öldü diye bıraktılar, Allah çocuklarıma bağışladı. Şüphelilerin yüzünü bile görmedim, demir çubuklarla saldırdılar" dedi.

Görgü takılarının ifadesine göre plakasız motosikletle bekleyen ve doktora arkadan saldıran şüphelilerin bulunabilmesi için emniyetin çalışması devam ediyor.

İsa Akar-Adem Akalan
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!