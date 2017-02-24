Kafası yarılıp, dudağı patlayan Yılmaz’a 5 günlük rapor verildi. Dr. Ylmaz olayın bir hasta yakını tarafındangerçekleştirildiğini düşünmediğini, 5 ay süreyle geçici olarak Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yaptığı doktorluk görevinin bir uzantısı olabileceğinden şüphelendiğini söyledi.

Antalya Tabip Odası Başkanı Adnan İş, meslektaşlarının darp edilmesi üzerine basın toplantısı düzenledi. Adnan İş, 18 yıllık doktor 2 çocuk babası Acil Tıp Uzmanı Doç.Dr. Fevzi Yılmaz’ın, geçtiğimiz çarşamba günü iş çıkışı hastane yakınında iki kar maskeli kişi tarafından darp edildiğini söyledi. Yılmaz’ın arkadan saldırılarak demir çubuklarla darp edildiğini aktaran İş, "Görgü tanıkları iki kişinin uzun süre bölgede beklediklerini söyledi. Ölümüne dövülen meslektaşımız bayılıp düşmüş. İki kişinin kim olduğunu bilmiyoruz. Sağlıkta şiddetin önünü alamıyoruz. Bu durumun ciddiye alınmasını istiyoruz. Mutsusuz. Darp edenlerin en ağır cezaya çarptırılmasını istiyoruz" dedi.

Fevzi Yılmaz’ın evinde istirahat ettiğini dile getiren İş, "İş yapabilecek durumda değil. Kafasında dikişler var. Ödem ve şişlikleri var. Psikolojik olarak da zor durumda" ifadelerini kaydetti.

Aldığı darbeler sonucu bayılarak kendinden geçtikten hastaneye kaldırılan ve hastanedeki tedavisinin ardından evinde dinlenen Fevzi Yılmaz, olayın bir hasta yakının tarafından gerçekleştirilme ihtimalinin olmadığını söyledi. Doktorluk hayatı boyunca tüm hasta ve hasta yakınlarıyla çok iyi ilişkilerinin olduğunu, hepsinin problemlerini çözmek için çaba sarf ettiğini söyleyen Yılmaz, "Son terör örgütü operasyonları sebebiyle diğer doktor arkadaşlar gibi emniyet müdürlüğü bünyesinde geçici olarak görevlendirildim. Güvenlik gerekçesiyle dışarı çıkartılmayan şüphelilerin sağlık kontrollerini emniyet müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirdim. Aklıma sadece burası kaynaklı bir saldırı geliyor. Çünkü normal bir darp değildi. Beni öldü diye bıraktılar, Allah çocuklarıma bağışladı. Şüphelilerin yüzünü bile görmedim, demir çubuklarla saldırdılar" dedi.

Görgü takılarının ifadesine göre plakasız motosikletle bekleyen ve doktora arkadan saldıran şüphelilerin bulunabilmesi için emniyetin çalışması devam ediyor.

İsa Akar-Adem Akalan

