Antalya'da FETÖ'nün gaybubet evlerine baskın

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üye ve yöneticilerinin saklandıkları gaybubet evlerine yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan aranan M.T, P.U.A, H.A, L.K, C.A. saklandıkları 3 farklı adrese yapılan operasyonda yakalandı.

Şüphelilerin yakalanmamak için 10-15 günlük periyotlar halinde sürekli adres değiştirdikleri, sahte kimlik kullandıkları ayrıca GSM hatlarını sürekli değiştirdikleri tespit edildi. Şahıslardan ele geçirilen 2 farklı cep telefonunda terör örgütü üyelerinin haberleşmek için kullandığı program tespit edildi. Şüpheli şahıslarda çok sayıda sahte kimlik ve GSM hattı ele geçirildi.