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Antalya’da Galatasaray izdihamı

İkinci yarı hazırlıkları için Antalya’ya gelen Galatasaray’ı havalimanında yaklaşık 400 kişi karşıladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Antalya Havalimanı’nda uzun süre takım için tezahüratlarda bulundu.

Antalyada Galatasaray izdihamı

07 Ocak 2018 21:30

Süper Lig’in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya’da sürdürecek olan Galatasaray kamp için şehre geldi. Yaklaşık 400 Galatasaraylı taraftar takımı karşılamak için havalimanına akın etti. Emniyet güçlerinin aldığı yoğun güvenlik önlemlerinin altında havaalanından çıkan futbolculara taraftarlar çiçek verirken, uzun süre de tezahüratta bulundu. Takım otobüsünün havalimanından ayrılacağı sırada yakılan onlarca meşale sebebiyle göz gözü görmedi. Teknik Direktör Fatih Terim’in kafileyle birlikte daha öncesinde geldiği öğrenilirken Tarık Çamdal ve Emrah Başsan kamp kadrosuna alınmadı. Sezon başında lisansı çıkarılmayan Hakan Balta ve ligde forma şansı bulamayan Donk ise kamp kadrosunda yer aldı.

Galatasaray ilk çalışmasını yarın saat 10.30’da Belek’te yapacak ve antrenmanın ilk 25 dakikası basına açık olacak. 

Ozan Buğra Koşar - Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

 

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