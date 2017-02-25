Dün sabah saatlerinde Mahmutlar Mahallesi, Barbaros Caddesi üzerinde yaşayan 25’in üzerinde sokak kedisinin telef olduğunu, bir köpeğin de yerde kıvrandığını fark eden hayvan severler durumu yetkilere bildirdi.

Mahallenin farklı noktalarında telef olan kedileri gören vatandaşlar isyan etti. İhbar üzerine olay yerine giden yetkililer ölen kedileri poşete koyarak aldı. Zehirlenen köpeğe ise vatandaşlar yoğurt ile ayran verdi ve kusturarak kurtarmayı başardı. Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkileri olayla ilgili inceleme başlattı.

Zehirlenme şüphelisi üzerinde duran yetkiler, bölgede 25’in üzerinde kedinin telef olduğunu belirterek, asıl ölüm nedenlerinin yapılan incelemenin ardın tespit edeceklerini bildirdi.

Erdal Anak