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Antalya'da korkunç kaza! 3 yaralı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Antalyada korkunç kaza! 3 yaralı

04 Ekim 2016 11:27
Antalya'da korkunç kaza! 3 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sakıp Sabancı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen 41 TR 694 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ilk olarak Antalyaspor Alt Geçidi’nin girişindeki plastik dubalara çarptı, daha sonra yan tarafta bulunan kaldırımına oradan da alt geçidin demir korkuluklarına çarparak durabildi. Kazanın meydana geldiğini gören sürücüler ve çevredekiler olayı hemen 112 sağlık görevlilerine ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisinde bulunan 3 kişiye ilk müdahalelerini olay yerinde yaptı. Araç içerisinde bulunan 3 kişi hemen çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 3 kazazedenin sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. 

Öte yandan kazanın meydana geldiği yerin hemen yanında bulunan petrol yönünde olmaması olası bir facianın yaşanmasını önledi.  


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