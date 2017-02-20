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Antalya’da liseli kızın şüpheli ölümü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir AVM’nin 6. katından düşerek hayatını kaybeden lise öğrencisi genç kızın cenazesi morgtan alındı.


20 Şubat 2017 14:08

Olay, dün, Manavgat ilçesi Akdeniz Caddesi Şelale Kavşağı’nda bulunan bir AVM’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi Pelşin Dağkıran, öğle saatlerinde ailesine hiçbir şey söylemeden evden ayrıldı.

Arkadaşlarında kahvaltı yapan lise öğrencisi daha sonra AVM’ye gitti. Dağkıran, henüz belirlenemeyen bir nedenle 6. kat penceresinden beton zemine düştü. 112 sağlık ekipleri lise öğrencisinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Pelşin Dağkıran’ın cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Manavgat’ta toprağa verildi. Babasını 1 yıl önce kaybeden Dağkıran’ın derslerinde başarılı ve hayat dolu biri olduğu öğrenildi.

Cenazeyi teslim alan dayı Mehmet Özçelik, “Yeğenimin hiçbir sorunu yoktu. Derslerinde de başarılıydı, geleceğine dair planları vardı. Olay günü evden, arkadaşlarında kahvaltı yapıp sonra AVM’ye geçmiş. Orada ne olduğunu bilemiyoruz. Ama yeğenim intihar edecek birisi değildi. Olayın araştırılmasını istiyoruz”dedi.

İsa Akar-Adem Akalan
 

Etiketler: liseli kız, Pelşin Dağkıran


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