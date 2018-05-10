Antalya’da minibüs otel servisine arkadan çarptı:3 ölü, 11 yaralı

Edinilen bilgiye göre, saat 15.45 sıralarında Antalya-Kemer karayolunda M.Ç. yönetimindeki 03 EV 023 plakalı minibüs yol ortasındaki bariyerlere çarparak, Osman Köse yönetimindeki içinde otel çalışanlarının bulunduğu 07 C 8203 plakalı midibüse arkadan çarptı. Kaza sonrası servis midibüsü orta refüje doğru yan bir şekilde devrilirken, minibüs ise yol kenarına savruldu. Kazada otel servis midibüsünde yer alan Nuran Demircioğlu ve Saliha Aybüke olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Burcu Aslan'da kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti. Kazada yine servis midibüsü içerisinde yer alan 11 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kaza sonrası olay yerinde trafik kontrollü olarak tek şeritten verilirken, bölgeye gelen polis ve jandarma ekipleri midibüs çevresinde inceleme başlattı.

Öte yandan Demircioğlu ve Aybüke’nin cansız bedeni, olay yerinde hazır bekleyen ambulansla adli tıp morguna kaldırılırken, kazadan yara almadan kurtulan minibüs şoförü M.Ç. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Suat Metin - Adem Akalan

